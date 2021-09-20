Королева Великобритании вновь стала прабабушкой: подробности о новом члене королевской семьи
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Правнучку Елизавете родила ее внучка — принцесса Беатриса
Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.
Об этом сообщает The Sun.
Известно, что 32-летнюю принцессу Беатрис на последних сроках беременности госпитализировали в пятницу, а малышка появилась на свет 18 сентября практически в полночь.
Королевский двор спустя два дня сообщил, что мама и малышка чувствуют себя прекрасно и пока еще находятся в больнице Лондона. Рядом с ними и новоиспеченный отец — мультимиллионер Эдоардо Моцци.
Для пары малышка, имя которой пока держат в тайне, стала первенцем.
Напомним, королевский эксперт Ник Буллен в одном из недавних интервью рассказал о возможных будущих планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые уже сейчас претендуют занять британский королевский престол. По словам Буллена, в ближайшее время герцоги будут сосредоточены только на своей работе и не планируют обзаводиться четвертым ребенком.
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