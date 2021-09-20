Королева Великобритании вновь стала прабабушкой: подробности о новом члене королевской семьи

Правнучку Елизавете родила ее внучка — принцесса Беатриса

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.

Об этом сообщает The Sun.

Известно, что 32-летнюю принцессу Беатрис на последних сроках беременности госпитализировали в пятницу, а малышка появилась на свет 18 сентября практически в полночь.

Королевский двор спустя два дня сообщил, что мама и малышка чувствуют себя прекрасно и пока еще находятся в больнице Лондона. Рядом с ними и новоиспеченный отец — мультимиллионер Эдоардо Моцци.

Для пары малышка, имя которой пока держат в тайне, стала первенцем.

Напомним, королевский эксперт Ник Буллен в одном из недавних интервью рассказал о возможных будущих планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые уже сейчас претендуют занять британский королевский престол. По словам Буллена, в ближайшее время герцоги будут сосредоточены только на своей работе и не планируют обзаводиться четвертым ребенком.