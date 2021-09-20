Укр

Королева Великобритании вновь стала прабабушкой: подробности о новом члене королевской семьи

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
64
Принцесса Беатриса вместе с мужем Новость обновлена 20 сентября 2021, 17:12
Принцесса Беатриса вместе с мужем

Правнучку Елизавете родила ее внучка — принцесса Беатриса

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.

Об этом сообщает The Sun.

Известно, что 32-летнюю принцессу Беатрис на последних сроках беременности госпитализировали в пятницу, а малышка появилась на свет 18 сентября практически в полночь. 

Королевский двор спустя два дня сообщил, что мама и малышка чувствуют себя прекрасно и пока еще находятся в больнице Лондона. Рядом с ними и новоиспеченный отец — мультимиллионер Эдоардо Моцци.

Для пары малышка, имя которой пока держат в тайне, стала первенцем.

Напомним, королевский эксперт Ник Буллен в одном из недавних интервью рассказал о возможных будущих планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые уже сейчас претендуют занять британский королевский престол. По словам Буллена, в ближайшее время герцоги будут сосредоточены только на своей работе и не планируют обзаводиться четвертым ребенком.

Теги:
#Королевская семья #Елизавета II #Королева Великобритании #правнуки
Владимир Зеленский
Политика
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Категория
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков
Разумков заявил, что взятки за голоса по отставке в Раде достигают 100 тысяч
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
Сегодня в Украине вступают в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Усик-Джошуа
Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу