Елизавете II – 96: главные секреты английской королевы

Елизавета II является самым долгоправящим главой государства в мире

В четверг, 21 апреля, самая известная и популярная королева в мире Елизавета II празднует свое день рождение — монарху исполняется 96 лет. Ее Величество правит Великобританией с 1952-го года, что делает ее рекордсменом среди глав государств. Об Елизавете II снято множество фильмов и сериалов, однако и в них не раскрываются все подробности из жизни королевы.

Вы знали, что у королевы два дня рождения? Или что у нее нет паспорта и водительских прав, хотя ездить за рулем монарх любит? В честь дня рождения Ее Величества "Телеграф" собрал самые интересные факты из жизни Елизаветы II.

Елизавета II — рекордменка

Королева Британии правит своей страной уже 70 лет, что делает ее самым долгоправящим главой государства в мире. Однако это не единственный рекорд британской королевы. Со своим супругом принцем Филлипом, которого не стало в возрасте 99 лет в 2021-м году, Елизавета прожила в браке 73 года. Отметим, что их брак продлился дольше, чем браки других коронованных особ.

Еще один интересный факт — супруг королевы приходился ей троюродным дядей и четвероюродным братом.

Елизавета II и два дня рождения

По королевской традиции, Елизавета II празднует день рождения дважды в году: 21 апреля — в кругу семьи, а второй — во вторую субботу июня. Летом королеву поздравляют всем государством. Тогда же и проводятся парады и открытые приемы.

Елизавета II и документы

У королевы Великобритании нет паспорта. Она не нуждается в документах, ведь все британские паспорта выдаются на имя королевы. У нее также нет водительских прав и номерных знаков на автомобиле.

Елизавета II и животные

Английская королева — заядлая собачница. О любви Елизаветы к собакам породы корги известно наверняка всем, а вот то, что все щенки, которые когда-либо были у нее, являются потомками ее первой собаки — вряд ли. В далеком 1943-м году родители подарили юной Елизавете щенка корги по кличке Сьюзен, с которой и началась "собачья династия" королевы. В 2018-м году умер последний пес Елизаветы Уиллоу, который был потомком Сьюзен в 14-м поколении. Всего за жизнь у королевы было более 30 собак.

Также королева влюблена в лошадей и скачки, даже в свои 90+ она ездит верхом. Свою первую лошадь она получила в подарок от своего дедушки в 4-летнем возрасте.

Отметим, что официально все лебеди, а также все киты и дельфины, обитающих в водоемах, которые относятся к Великобритании, принадлежат Ее величеству.

Елизавета II и сумочка

Сумочка — это очень важный аксессуар для королевы. При помощи данного аксессуара Елизавета II "общается" с персоналом. К примеру, если королева кладет сумку на стол во время какого-то приема, то это значит, что она хочет, чтобы он закончился в течение пяти минут, а если сумка на полу — это означает, что королева не получает удовольствие от разговора.

Стиль Елизаветы II

Королева всегда носит один и тот же лак — знаменитый бледно-розовый оттенок Essie "Ballet Slippers". Также Ее Величество всегда поддерживает британских дизайнеров, которые шьют ей одежду на заказ. Также ее можно увидеть на приемах в нарядах Alexander McQueen, Parvin Stewart и Angela Kelly.

Отметим, что в подолы нарядов Елизаветы II вшивают небольшие грузики, чтобы юбки и платья не были "непослушными" и не поднимались слишком высоко.

Елизавета II и внук — принц Джордж

У старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа, для своей королевской бабушки есть особое прозвище. Мальчик называет королеву "гэн-гэн": видимо, это сокращенное от "grandmother".

Елизавета II и письма

Каждый день королева читает по 200-300 писем от своих поклонников. Также она выбирает несколько писем, на которые ее сотрудники отвечают.

Свадьба Елизаветы II

В день своего бракосочетания за два часа до церемонии у Ее Величества сломалась свадебная тиара. Когда парикмахер прикреплял королеве фату, бриллиантовая тиара треснула и развалилась на две части. Драгоценность в сопровождении полицейских экстренно отправили в мастерскую. Также на свадьбе у королевы было восемь подружек невесты.

Елизавета II и будильник

Вместо будильника у нее королевы волынка. Каждое утро в 9.00 под ее окном в течение 15 минут играет волынка.

Елизавета II и алкоголь

Королева Елизавета перед ланчем может выпить немного джина и Dubonnet (французский аперитив на основе крепленого вина) с долькой лимона и большим количеством льда. В обед вино, а вечером — монарх предпочитает мартини и бокал шампанского.

Напомним, что в 2021-м году королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.