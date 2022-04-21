Єлизаветі II – 96: головні секрети англійської королеви

Єлизавета II є довгостроковим главою держави у світі

У четвер, 21 квітня, найвідоміша та найпопулярніша королева у світі Єлизавета II святкує свій день народження – монарху виповнюється 96 років. Її Величність править Великобританією з 1952 року, що робить її рекордсменом серед глав держав. Про Єлизавету II знято безліч фільмів та серіалів, однак і в них не розкриваються всі подробиці життя королеви.

Ви знали, що королева має два дні народження? Або що вона не має паспорта та водійських прав, хоча їздити за кермом монарх любить? На честь дня народження Її Величності "Телеграф" зібрав найцікавіші факти з життя Єлизавети ІІ.

Єлизавета II — рекордменка

Королева Британії править своєю країною вже 70 років, що робить її довгостроковим главою держави у світі. Однак, це не єдиний рекорд британської королеви. Зі своїм чоловіком принцом Філіпом, якого не стало у віці 99 років у 2021-му році, Єлизавета прожила у шлюбі 73 роки. Зазначимо, що їхній шлюб продовжився довше, ніж шлюби інших коронованих осіб.

Ще один цікавий факт — чоловік королеви доводився їй троюрідним дядьком і чотириюрідним братом.

Єлизавета II та два дні народження

За королівською традицією, Єлизавета II святкує день народження двічі на рік: 21 квітня — у родинному колі, а другий — у другу суботу червня. Влітку королеву вітають усією державою. Тоді ж і проводяться паради та відкриті прийоми.

Єлизавета II та документи

Королева Великобританії не має паспорта. Вона не потребує документів, адже всі британські паспорти видаються на ім’я королеви. У неї також немає прав водія та номерних знаків на автомобілі.

Єлизавета II та тварини

Англійська королева — затята собачниця. Про кохання Єлизавети до собак породи коргі відомо напевно всім, а ось те, що всі цуценята, які колись були у неї, є нащадками її першого собаки — навряд чи. У далекому 1943-му році батьки подарували юній Єлизаветі цуценя коргі на прізвисько Сьюзен, з якої і почалася "собача династія" королеви. У 2018 році помер останній пес Єлизавети Віллоу, який був нащадком Сьюзен у 14-му поколінні. Усього за життя королева мала понад 30 собак.

Також королева закохана у коней та стрибки, навіть у свої 90+ вона їздить верхи. Свого першого коня вона отримала у подарунок від свого дідуся у 4-річному віці.

Зазначимо, що офіційно всі лебеді, а також усі кити та дельфіни, що мешкають у водоймах, які належать Великобританії, належать і її величності.

Єлизавета II та сумочка

Сумочка це дуже важливий аксесуар для королеви. За допомогою цього аксесуара Єлизавета II "спілкується" з персоналом. Наприклад, якщо королева кладе сумку на стіл під час якогось прийому, це означає, що вона хоче, щоб він закінчився протягом п’яти хвилин, а якщо сумка на підлозі — це означає, що королева не отримує задоволення від розмови.

Стиль Єлизавети II

Королева завжди носить той самий лак — знаменитий блідо-рожевий відтінок Essie "Ballet Slippers". Також Її Величність завжди підтримує британських дизайнерів, які шиють їй одяг на замовлення. Також її можна побачити на прийомах у вбраннях Alexander McQueen, Parvin Stewart та Angela Kelly.

Зазначимо, що у подоли нарядів Єлизавети II вшивають невеликі грузики, щоб спідниці та сукні не були "неслухняними" і не підіймалися надто високо.

Єлизавета II і онук — принц Джордж

У старшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Джорджа, для своєї королівської бабусі є особливе прізвисько. Хлопчик називає королеву "ген-ген": мабуть, це скорочене від "grandmother".

Єлизавета II та листи

Щодня королева читає по 200-300 листів від своїх шанувальників. Також вона обирає кілька листів, на які її працівники відповідають.

Весілля Єлизавети II

У день свого одруження за дві години до церемонії її Величності зламалася весільна тіара. Коли перукар прикріплював королеві фату, діамантова тіара тріснула і розвалилася на дві частини. Дорогоцінність у супроводі поліцейських екстрено відправили до майстерні. Також на весіллі у королеви було вісім подружок нареченої.

Єлизавета II та будильник

Замість будильника у неї королеви волинка. Щоранку о 9.00 під вікном протягом 15 хвилин грає волинка.

Єлизавета II та алкоголь

Королева Єлизавета перед ланчем може випити трохи джину та Dubonnet (французький аперитив на основі кріпленого вина) з часточкою лимона та великою кількістю льоду. В обід вино, а ввечері — монарх віддає перевагу мартіні і келих шампанського.

Нагадаємо, що в 2021-му році королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. Цього разу правнучку подарувала принцеса Беатріса Йоркська, яка народила дівчинку.