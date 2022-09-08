Королева Великої Британії Єлизавета II померла

У віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II

Королева Великої Британії і королівств Співдружності з Віндзорської династії, верховний головнокомандувач збройними силами Великої Британії Єлизавета II (повне ім’я — Єлизавета Олександра Марія) померла.

Про це повідомляє Офіційний акаунт королівської сім'ї в соцмережі Твіттер в четвер, 8 вересня, ввечері.

"Королева мирно померла в (у шотландському замку — ред.) Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра", — йдеться у повідомленні.

Єлизавета народилася 26 квітня 1926 року в сім’ї герцогів Йоркських. Здобувала освіту вдома, а у Другій світовій війні займалася громадською роботою. Коли Єлизаветі було 19 років, вона вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена, герцога Единбурзького. Подружжя виховало чотирьох дітей: Чарльза, Анну, Ендрю та Едварда.

Британський трон згідно із законом переходить до принца Чарльза.

Як повідомлялося, Єлизавета II 21 квітня 2022 року відсвяткувала свій день народження – монарху тоді виповнилося 96 років.