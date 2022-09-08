Монарх-рекордсмен без паспорта: найцікавіші факти із життя королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II ніколи не носила одяг бежевого кольору і одного разу стала жертвою замаху несамовитого підлітка

Королева Великої Британії Єлизавета II, яка померла 8 вересня 2022 року, увійшла в історію як довгоправлячий монарх Європи. Вона пережила чимало змін у своїй сім’ї, своїй державі та інших країнах світу, відзначивши цього року 96-річчя.

Королева неодноразово ставала героїнею мемів і жартів через своє довголіття і небажання віддавати корону спадкоємцю. Чому вона могла не стати королевою, через що Єлизавету II називали рекордсменкою та інші цікаві факти з її життя – у матеріалі "Телеграфа".

Єлизавета народилася 26 квітня 1926 року в сім’ї герцогів Йоркських. Здобувала освіту вдома, а у Другій світовій війні займалася громадською роботою. Коли Єлизаветі було 19 років, вона вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена, герцога Единбурзького. Подружжя виховало чотирьох дітей: Чарльза, Анну, Ендрю та Едварда. Їхній шлюбний союз став найдовшим королівським шлюбом у світовій історії, продовжившись до смерті принца Філіпа 9 квітня 2021 року. Єлизавета II зійшла на престол, коли їй було 25 років, 6 лютого 1952 після смерті свого батька — короля Георга VI.

Десять цікавих фактів із життя королеви Єлизавети II

Могла й не стати королевою. Це сталося лише через те, що дядько Єлизавети II, король Едуард VIII, зрікся престолу в 1936 році, щоб одружитися з розведеною американською світською левицею Уолліс Сімпсон.

Перша в історії пряма трансляція коронації. Церемонію коронації Єлизавети II, що проходила у Вестмінстерському абатстві, вперше транслювали у прямому ефірі на телебаченні. Глядачів набралося близько 27 мільйонів людей у Сполученому Королівстві (загальна чисельність населення – 36 мільйонів), а ще 11 мільйонів слухачів "прийняли участь" у події завдяки ефіру по радіо.

Єлизавета II у молодості

Перша з королів "вийшла в люди". Під час королівського туру Австралією та Новою Зеландією в 1970 році Єлизавета II порушила багатовікову королівську традицію. Вона вийшла на прогулянку та особисто привітала натовп людей. Раніше королівські особи обмежувалися тим, що махали рукою з безпечної відстані.

Була водієм вантажівки. Під час Другої світової війни Єлизавета II керувала армійським вантажним авто. Це було її обов’язками після того, як 18-річна принцеса вступила до лав Жіночої допоміжної територіальної служби. До речі, королева поки що єдина жінка-член королівської родини, яка входила до збройних сил.

Рекордсменка серед монархів. У вересні 2015 року Єлизавета II перевершила рекорд її прапрабабусі, королеви Вікторії: він становив 63 роки та 216 днів на троні. На сьогодні Єлизавета II увійшла в історії як британський монарх, який правив найдовше.

Королева Великобританії Єлизавета II

Ледве не була "вбита" підлітком. Під час святкування дня народження Єлизавети II у 1981 році вона їхала на коні під час параду біля Букінгемського палацу. У цей момент пролунали шість холостих пострілів у бік королеви. Стрільцем виявився Маркус Сарджент — 17-річний юнак, шанувальник убивць Кеннеді та Леннона. Наступні три роки хлопець жив у психіатричній лікарні суворого типу. Що цікаво, реакція Єлизавети II була неймовірно спокійною: вона заспокоїла переляканого коня і продовжила ходу.

Закохалася у "брата", коли їй було 13 років. У 1947 році стало відомо про заручини Єлизавети з принцом Греції Філіпом, який був їй чотириюрідним братом. Закоханість виникла ще коли принцесі було 13 років. Їхні перші побачення та романтичне листування припали на воєнні роки. До речі, кандидатура майбутнього чоловіка не надто схвалювалася, його вважали досить бідним. Але молоді люди були шалено закохані і прожили насичене сімейне життя, додавши чимало гілок королівському дереву. Єлизавета та Філіп пробули у шлюбі 73 роки, поки, як кажуть, "смерть не розлучила їх" — принц помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

Королева Єлизавета II та принц Філіпп

Королівське дерево

У королеви два дні народження. Королева народилася 21 квітня, але традиція припускає, що британські монархи відзначають день народження двічі. Крім реального є ще офіційне, воно є державним святом. У випадку з Єлизаветою ІІ це третя субота червня.

Ніколи не носила речі бежевого кольору. Єлизавета II постійно радувала своїми яскравими вбраннями, часто кольоровим та помітним. Виявляється, вона готова була одягнути на себе чи не будь-який колір, крім бежевого, хоча це не заборонено протоколом, та й інші члени королівської родини, та ж Кейт Міддлтон, їм не гидують. Якось королева зізналася, що у бежевому кольорі її ніхто не впізнає, а щоб їй вірили, її мають побачити. Додамо, що Єлизавета II була ще тою модницею. Якось її багаж із нарядами склав величезну кількість валіз та важив 12 тонн!

Яскраве вбрання королеви

Королева не мала паспорта. Єлизавета II справді єдина людина в країні, яка не має цього базового документа. Справа в тому, що всі документи в державі видаються на ім’я королеви, ну а їй самій такі "папірці" не надто й потрібні. Та ж історія і з правами водія, хоча Єлизавета II не раз була помічена за кермом Range Rover.

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