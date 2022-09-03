У москві прощаються з Горбачовим: на церемонію прийшли сотні людей, чекають путіна та Орбана (фото та відео)

Церемонія прощання розпочалася о 10 годині

У суботу, 3 серпня, у російській москві прощаються з першим та єдиним президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим, який помер кількома днями раніше на 92 році життя після тривалої хвороби. Охочих попрощатися із Генеральним секретарем ЦК КПРС сотні: серед них прості громадяни та російська еліта, зірки шоубізнесу. Крім того, очікують на прибуття президента володимира путіна, а також прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Російські ЗМІ публікують перші фото та відео з церемонії прощання, яка проходитиме до полудня у Будинку союзів. У Камергерського провулка сформувалася велика черга, люди йдуть з квітами. Охочих попрощатися з Горбачовим чимало, люди почали збиратися також біля входу.

Будинок союзів у москві, де прощаються з Горбачовим

Першого президента СРСР, який для всього світу став символом закінчення холодної війни, поховають на Новодівичому цвинтарі поруч із дружиною Раїсою, як він і хотів.

У москві прощаються з першим і єдиним президентом СРСР Михайлом Горбачовим

Церемонія прощання, яка пройде з елементами державного похорону, буде вільною, вона не обмежена за часом. Пускатимуть туди усіх охочих. Прощання організує служба протоколу президента рф.

Очікується приїзд російського лідера володимира путіна та угорського представника Віктора Орбана.

На заході присутній колишній президент росії та поплічник нинішнього кривавого лідера рф дмитро медведєв. Крім того, на церемонії прощання з першим президентом СРСР було помічено російську примадонну Аллу Пугачову.

Попрощатися з Горбачовим прибула російська співачка Алла Пугачова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за життя говорив померлий радянський лідер Михайло Горбачов про Україну та анексію росією Криму та як підтримував українців у боротьбі проти повномасштабного вторгнення агресора.