Підтримав анексію Криму і передбачив "побоїще в Європі" через Донбас: що говорив Горбачов про Україну

В останні місяці життя Горбачов вважав, що путін зруйнував його спадщину

У вівторок, 30 серпня, помер перший та останній президент в історії СРСР Михайло Горбачов. Що говорив останній Генеральний секретар ЦК КПРС про Україну та Крим.

"Телеграф" зібрав цитати радянського та російського політичного діяча про Україну. Горбачов підтримав анексію росією Криму, проте засудив повномасштабне вторгнення рф в Україну.

У 2014 році після того, як росія анексувала півострів, Горбачов підтримав політику путіна, а також зазначив, що за часів СРСР сам був проти передачі Криму Україні.

"Кримський вузол не можна було довго ігнорувати: помилку було допущено під час розпаду СРСР, саме тоді слід було раз і назавжди вирішити долю Криму. Нехай це нелегко, але міжнародній спільноті необхідно прийняти реальність і сприймати Крим як частину росії", — говорив у листопаді 2014 року Горбачов в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

При цьому Горбачов застерігав Кремль від втручання у ситуацію на Донбасі у серпні 2014 року.

"Якщо наша країна втрутиться, то така пожежа може бути, що не загасимо потім усім світом. І правильно, що політики тримають позицію. Треба зробити все, щоб припинити вбивати один одного, це ж один народ. Якщо будуть залучені держави, масштаби розширяться, і полізуть усі брати участь там — ми можемо вийти на страшне побоїще в Європі. Але цього не можна допустити", — казав Горбачов в інтерв’ю bbc.

У 2016 році Горбачов знову підтримав путіна у кримському питанні.

"Я завжди за вільну волю людей, а більшість у Криму хотіла возз’єднатися з росією ", — цитує політика thetimes.co.uk.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Горбачов був засмучений тим, що відбувається. Про першу реакцію експрезидента СРСР в інтерв’ю Forbes Talk розповів його друг, головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він тоді зазначив, що Михайло все "розуміє".

"Публічно він не висловлювався. Можу вам сказати, що він засмучений. Звичайно, він розуміє. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова. Усі вже забули, хто дав свободу Російській православної церкви. Хто? Михайло Сергійович Горбачов. Свобода слова, перший закон про друк – Михайло Сергійович Горбачов. Приватна власність вперше — Михайло Сергійович Горбачов… Ну, що він зараз говоритиме?

Все ліквідовано! Під нуль! У дим! Коли мені кажуть, чи є якийсь показник, я говорю: є! Коли Горбачов йшов, сил швидкого реагування НАТО в Європі залишалося чотири тисячі людей. Чотири тисячі людей! Оголосили в НАТО, що тепер ці сили швидкого реагування на кінець наступного року — 300 тисяч осіб. А зараз уже сорок… Тобто рівень загрози (виріс)", — розповідав Венедиктов у липні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що помер автор знаменитого графіті з поцілунком Брежнєва Дмитро Врубель. За кілька років до смерті він заявив, що хотів би намалювати кінець епохи путіна.

Нещодавно на 85 році життя помер останній голова Комітету державної безпеки (КДБ) Радянського союзу Вадим Бакатін.