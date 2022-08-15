Помер автор знаменитого графіті з поцілунком Брежнєва: він хотів намалювати і "кінець путінізму"

Врубелю було 62 роки

У Німеччині 14 серпня помер Дмитро Врубель — художник, який прославився картиною на Берлінській стіні та своїм незвичайним трактуванням образу кривавого диктатора володимира путіна. Його життя обірвалося після важкого коронавірусу та операції на серці. За кілька років до смерті він заявив, що хотів би намалювати кінець епохи путіна.

Про його смерть повідомила головний редактор газети The Art Newspaper Russia Мілена Орлова. Графіті його авторства — поцілунок Брежнєва і Хонеккера, який став одним із символів об’єднання Німеччини після руйнування Берлінської стіни досі залишається одним із найвідоміших візуальних образів на цю тему.

Графіті було видалено під час реконструкції у 2009 році, але Врубель його відновив

На початку 2000-х Врубель цікавився образом путіна — він створив два календарі, присвячені російському диктатору, збирав безліч його фотографій, щоби писати з них портрети.

Врубель вирізнявся нестандартним підходом до розуміння путіна

путін у бушлаті — знакова, на думку Врубеля, картина

Створював свої серії портретів путіна у співавторстві з дружиною Вікторією Тимофєєвою. Врубель вважав путіна — єдиним брендом росії: "всі 150 мільйонів наших співгромадян змогли в останні роки породити лише один повноважний бренд, і цей бренд — путін".

Але підтримки війни в Україні від Дмитра Врубеля не дочекалися — вже 2017 року він зрозумів, що путінізм — це не бренд. Він зазначив в інтерв’ю, що малював початок путінізму і якщо доживе – намалює кінець. Він уже тоді називав Луб’янку (збірну назву органів держбезпеки у росії) "рейхсканцелярією". Вторгнення росії в Україну вразило художника — його шокували ракетні удари по Україні, зокрема по Одесі, де жила його теща. Він називав війну війною і заявляв про жорстокість, вбивства і мародерство росії.

Зазначимо, що останнім часом ходять чутки про проблеми зі здоров’ям у російського диктатора. Називаються версії від онкології до проблем із зором. Але частина експертів упевнена — ці чутки спеціально поширює ФСБ.