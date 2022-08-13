Проблеми із зором? Російський розвідник назвав хворобу, через яку у путіна погіршилося самопочуття

Через рак путін втрачає можливість повноцінно функціонувати

Чутки про стан здоров'я російського президента володимира путіна, який згідно з прогнозами навряд чи доживе до шикарної пенсії, не перестають бути однією з головних тем для обговорення. У британській розвідці переконані, що диктатор страждає на тяжку форму раку, тож жити йому залишилося не більше трьох років.

Як пише видання Mirror, посилаючись на слова одного з офіцерів російської розвідки (ФСБ), 69-річний президент росії має важку форму швидко прогресуючого раку, тож жити йому залишилося не більше двох-трьох років. Крім того, він додав, що через проблеми зі здоров'ям у диктатора суттєво погіршився зір.

Представник ФСБ зазначає, що останнім часом російський лідер страждає від систематичного сильного головного болю та погано бачить. Через це усі його промови на телебаченні друкують дуже великим шрифтом, аби той міг прочитати те, що має сказати.

Носити окуляри, як видно, путін не хоче, адже вважає, що це може бути сприйнято як ознака його слабкості.

"Раніше він був зібраний з підлеглими, але тепер у нього трапляються спалахи неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому на думку експерта, російський президент володимир путін майже не рухає правою рукою.

Також нагадаємо, що соціолог Ігор Ейдман спрстував наявність серйозних проблем за здоров'ям у володимира путіна. Він вважає ці чутки пропагандою російської ФСБ.