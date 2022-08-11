"Важко позбутися звичок": експерт пояснив, чому путін майже не рухає правою рукою

Ймовірно серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б довести його до могили, у путіна немає

Попри те, що останнім часом чутки про наявність тяжких захворювань у президента росії володимир путіна спростовують, вони все ж залишаються однією з найпопулярніших тем для обговорення. Зокрема, до переліку проблем кривавого диктатора, відносять і вади у його рухах: кульгавість, заїкання та нерухомість правої руки, проте це, на думку експертів, зовсім не свідчить про те, що самопочуття лідера рф погіршується.

Як для видання Newsweek розповів фахівець у сфері безпеки з Foundation for Defense of Democracies Івана Стаднер, права рука путіна майже не рухається тому, що це пов'язано із його минулими звичками. Президент росії є колишнім агентом КДБ, тож звик завжди тримати праву руку ближче до табельної зброї.

"Очевидно, дуже важко позбутися таких дивних звичок", — пояснила вона.

Подібну думку висловив і журналіст TRT Алі Мустафа. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що нерухомість правої руки кривавого російського лідера пов'язана з його підготовкою до КДБ, де агентів навчали тримати руку ближче до кобури, щоб можна було швидко дістати зброю.

Після візиту диктатора до Тегерана, у ЗМІ також ширилася інформація, що російський лідер вкрай погано тримається на ногах. Після чого дискусій щодо стану його здоров'я стало лише більше. Більшість припускала, що він може бути хворим на рак або мати хворобу Паркінсона, проте жодних обґрунтованих доказів того, що путін дійсно сильно хворий, немає. У кремлі проблеми зі здоров'ям свого лідера також заперечують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як соціолог Ігор Ейдман прокоментував наявність серйозних проблем за здоров'ям у володимира путіна, відзначивши, що чутки про них можуть розповсюджувати російські спецслужби.