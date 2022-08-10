путін боїться спецоперації зі свого усунення: соціолог пояснив чутки про хворобу

Чутки про хворобу російського диктатора можуть бути інформаційною кампанією спецслужб

Дискусії щодо ймовірного погіршення самопочуття та проблеми зі здоров'ям російського президента володимира путіна виникають через чутки, які поширюють спецслужби рф. Це робиться через те, що диктатор є "патологічним боягузом" і боїться того, що проти нього може бути проведена спецоперація з метою його усунення.

Відповідну інформацію під час чату на "Главреді" оприлюднив соціолог та публіцист Ігор Ейдман, відзначивши, що спільнота визначає особу путіна як ворога світової цивілізації, адже саме він становить загрозу як для міжнародної безпеки, так і для існування людства взагалі.

"Звичайно, що путін побоюється, що проти нього можуть бути вжиті якісь дії, якась спецоперація тощо. Тому російські спецслужби і поширюють чутки про те, що путін на ладан дихає і скоро помре, мовляв, навіщо його усувати, навіщо його ізолювати, якщо його і так незабаром не стане, а головне – нічого від цього не зміниться", — пояснив він.

Крім того, Ейдман зазначив, що чуткам про ймовірні серйозні захворювання путіна та його швидку смерть ніхто не вірить, згадавши заяву представника ЦРУ щодо того, що російський лідер здоровіший, аніж цього б хотілося.

За словами публіциста, те ж саме стосується у чуток щодо великої кількості двійників кривового путіна.

"Те ж саме стосується і чуток про двійників – мовляв, як можна усунути путіна, якщо є двійники. Звичайно, якщо путін дематеріалізується, то росіянам одразу не повідомлять. Їх довго годуватимуть будь-якою дезою, доки йтиме розподіл влади. Це буде криваве побоїще. Оточення путіна, тому що там всі один одного ненавидять, там безліч центрів сили, і тільки пахан, злодій у законі, скріплює все своїм авторитетом. Коли путіна не буде, ситуація з такого хибного стану рівноваги піде, і почнеться повний бардак", – підсумував Ейдман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на думку лікарів змінився психічний стан російського президента після провалів в Україні.

Також нагадаємо, як в українській розвідці прокоментували ймовірність того, що володимира путіна немає у живих та чому історії на двійників все ж схожі на правду.