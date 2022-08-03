"путін серйозно хворий": головний розвідник пояснив, як відрізнити президента рф від його двійників

Керівник української розвідки прокоментував ймовірність залучення двійників путіна для введення в оману російське населення

Російський президент володимир путін, ймовірні онкологічні захворювання та проблеми із психікою якого наразі є топтемою для обговорення у всьому світі, постійно змушений звертатися до лікарів. У такі моменти кривавого диктатора на публічних заходах замінюють його двійники.

Відповідну інформацію озвучив глава української розвідки Кирило Буданов, коментуючи проблеми зі здоров'ям путіна. За його словами, президент росії дійсно змушений вдаватися до допомоги своїх двійників, що можна помітити навіть неозброєним оком.

Керівник ГУР закликає звернути увагу на форми вух так званих "путінів", які беруть участь у публічних заходах у російській федерації. Буданов наголошує, що майже у всіх випадках будова цієї частини тіла є різною.

"Це як відбиток пальця. У кожної людини картинка вуха унікальна", — пояснив він.

На думку головного українського розвідника, російський диктатор серйозно хворий. Також він відзначив, що російський лідер, який "світився" на телебаченні у рф до 2010 року і та людина, яка називає себе путіним зараз — це зовсім різні люди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що може говорити задушливий кашель кривавого російського диктатора володимира путіна.

Також нагадаємо, як на думку лікарів змінився психічний стан російського президента після провалів в Україні.