Руководитель украинской разведки прокомментировал вероятность привлечения двойников путина, дабы вести в заблуждение население россии

Российский президент владимир путин, вероятные онкологические заболевания и проблемы с психикой которого сейчас являются топ-темой для обсуждения во всем мире, постоянно вынужден обращаться к врачам. В такие моменты кровавого диктатора на публичных мерах заменяют его двойники.

Соответствующую информацию озвучил глава украинской разведки Кирилл Буданов, комментируя проблемы со здоровьем путина. По его словам, президент россии действительно вынужден прибегать к помощи своих двойников, что можно заметить даже невооруженным глазом.

Глава ГУР призывает обратить внимание на формы ушей так называемых "путинов", участвующих в публичных мероприятиях в российской федерации. Буданов отмечает, что почти во всех случаях строение этой части тела разное.

"Это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальна", — объяснил он.

По мнению главного украинского разведчика, российский диктатор серьезно болен. Также он отметил, что "светившийся" на телевидении в россии до 2010 года российский лидер и тот человек, который называет себя путиным сейчас — это совершенно разные люди.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем может говорить удушающий кашель кровавого российского диктатора владимира путина.

Также напомним, как, по мнению врачей, изменилось психическое состояние российского президента после провалов в Украине.