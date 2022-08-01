путин не параноик, но психически нездоров: специалист объяснил, чем страдает президент россии

путин не сумасшедший и не параноик, однако все же имеет серьезные психические расстройства

В последнее время топтемой для обсуждения стали возможные проблемы со здоровьем российского президента владимира путина, которые могут привести к ухудшению его самочувствия и даже смерти, а также психические расстройства. В частности, по мнению психолога Дмитрия Попова, в последнее время у путина наблюдается бредовое расстройство, вызванное соматическими заболеваниями, которые имеет диктатор.

Как пишет издание "Украина24", эксперт отмечает, что президент россии однозначно имеет какую-то тяжелую болезнь, влияющую на его опорно-двигательный аппарат. Первые симптомы психолог заметил еще в 2012 году.

"Скорее всего, это вторичное поражение или позвоночника, или нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то еще что-то говорит — это уже вопрос второй", — пояснил он.

Попов отмечает, что правая сторона диктатора "работает крайне неправильно". Свои выводы он аргументировал ситуацией, произошедшей недавно, когда российский лидер, являющийся правшей, стоя на трибуне, взял стакан левой рукой, после чего переложил в правую, и уже в конце концов выпил из нее.

"Это показатель того, что правая сторона не работает. Он боялся взять правой рукой этот стакан, чтобы что-то не произошло", — сказал психолог.

Кроме того, по мнению специалиста, у президента рф четко отслеживаются признаки психопатии, социопатии, а также диссоциального расстройства.

В то же время Попов подчеркнул, что путин — не безумец и не параноик.

"У путина вполне хорошо работает когнитивный аппарат, психические процессы логика, аналитическое мышление, память, внимание", — пояснил врач, отметив, что диктатор полностью не имеет эмпатии.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем может говорить удушающий кашель кровавого российского диктатора владимира путина.