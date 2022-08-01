путін не параноїк, але психічно хворий: фахівець пояснив, чим страждає президент росії

путін не божевільний і не параноїк, проте все ж має серйозні психічні розлади

Останнім часом топтемою для обговорення стали ймовірні проблеми зі здоров'ям російського президента володимира путіна, які можуть призвести до погіршення його самопочуття та навіть смерті, а також психічні розлади. Зокрема, на думку психолога Дмитра Попова, останнім часом у путіна спостерігається маячний розлад, викликаний соматичними захворюваннями, які має диктатор.

Як пише видання "Україна24", експерт відзначає, що президент росії однозначно має якусь важку хворобу, котра впливає на його опорно-руховий апарат. Перші симптоми психолог помітив ще у 2012 році.

"Швидше за все, це вторинне ураження або хребта, або нервової системи. Що є первинним? Кажуть онкологія, хтось ще щось говорить — це вже питання друге", — пояснив він.

Попов відзначає, що правий бік диктатора "працює вкрай неправильно". Свої висновки він аргументував ситуацією, котра сталася нещодавно, коли російський лідер, який є правшею, стоячи на трибуні, взяв чашку лівою рукою, після чого переклав у праву, і вже зрештою випив із неї.

"Це показник того, що права сторона не працює. Він боявся взяти правою рукою цю склянку, щоби щось не сталося", — сказав психолог.

Крім того, на думку фахівця, у путіна чітко відстежуються ознаки психопатії, соціопатії, а також дисоціального розладу.

Водночас Попов наголосив, що путін — не божевільний і не параноїк.

"У путіна цілком добре працює когнітивний апарат, психічні процеси логіка, аналітичне мислення, пам'ять, увага", — пояснив лікар, відзначивши, що диктатор повністю не має емпатії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що може говорити задушливий кашель кривавого російського диктатора володимира путіна.