До суду не доживе: російський опозиціонер припустив, коли помре путін

Ситуація різко зміниться після того, як основна частина силовиків відмовиться підтримувати "царя"

Російський кривавий диктатор володимир путін, якому постійно приписують наявність серйозних проблем зі здоров’ям, навряд помре власною смертю. Швидше за все, на той світ його зведуть зусилля наближених до нього осіб, зокрема з-поміж агентів російських спецслужб. Однак поки що проти кремлівського лідера не ризикує виступити ніхто — навіть військові генерали, котрі розуміють, які втрати зазнає армія у війні з Україною.

Імовірні терміни смерті путіну в коментарі "24 каналу" озвучив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко. На його думку, частково оточення російського президента вже починає розуміти, що плани щодо захоплення України є божевільною витівкою.

Слід чекати моменту, коли авторитет путіна похитнеться. Найголовнішим чинником цього буде втрата путіним поваги до більшості російських силовиків. Цілком ймовірно, що поштовхом до цього стане серйозний розгром армії рф на українському фронті.

Яковенко каже, що подібною точкою може стати, наприклад, деокупація Херсона та повернення його під контроль ЗСУ. Подібний програш "другої армії світу" українським військовослужбовцям росіянам не зможе пояснити ніхто — навіть сам путін.

"Коли від путіна почне відверто "пахнути" безсиллям, йому кінець, — переконаний опозиційний політик. — Швидше за все, його "пристукнуть" свої ж. До суду він може не дожити".

Силовики можуть прибрати політика через страх перед необхідністю відповідати за свої та чужі злочини, тому страх перед путіним остаточно зникне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російський диктатор може мати дуже серйозну хворобу, яка здатна підштовхнути його до радикального рішення закінчити війну — натиснути на "червону кнопку".

Тим часом, Україна продовжує активну роботу над тим, щоб влаштувати путіну міжнародний трибунал. Насамперед його хочуть змусити відповідати за сам факт вторгнення до нашої країни.