"Гітлер із ядерною зброєю": яка хвороба може підштовхнути путіна до непоправного кроку

Фахівець оцінив ймовірність застосування путіним ядерної зброї

Російський диктатор володимир путін, який виявляє властивості психопата, що були закладені травмами, отриманими у дитячому та юнацькому віці, після провалу планів по захопленню України став ще більш небезпечним.

Як розповів виданню The Insider професор кафедри психіатрії та людської поведінки Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, коментуючи проблеми із психікою президента росії, після невдачі в Україні, до прийняття путіним рішення, щодо застосування ядерної зброї, залишився лише один крок.

За словами фахівця, саме в цей момент психопат путін найбільш небезпечний. Феллон називає російського лідера "Гітлером з ядерною бомбою", який не має рамок дозволеного.

"Психопати — не чокнуті, вони не мають психозу, але і рамок дозволеного. Вони готові піти на все що завгодно, аби домогтися свого. Зараз питання стоїть так: "Розв'язати ядерну війну – крок, неприйнятний для всіх. А які є альтернативи? Альтернатива, яку він вже використовує на даний момент, — термобаричні бомби. Їхнє застосування допустиме для знищення військових бункерів десь у глушині, а ось бомбити ними міста для знищення населення — військовий злочин. Таким чином, він охоче йде на заходи, які весь світ вважає порушенням законів та звичаїв війни. Можна сказати, що до застосування тактичної ядерної зброї йому залишився один крок", — пояснив нейробіолог.

Також він відзначив, що у момент, коли стрес стає аж занадто сильним, або триває упродовж досить довгого проміжку часу, психопати відчувають себе загнаними у кут. Вони перестають контролювати свої дії, не здатні тривати себе у руках. Тож коли президент рф путін опиниться у цій так званій точці неповернення, психопатія підкаже йому два види реакцій: втекти або знести все на своєму шляху, проте йти до кінця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нейробіолог Джеймс Феллон пояснив, які життєві травми викликали проблеми зі здоров'ям у російського диктатора володимира путіна.