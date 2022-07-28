"Гитлер с ядерным оружием": какая болезнь может подтолкнуть путина к непоправимому шагу

Специалист оценил вероятность применения путиным ядерного оружия

Российский диктатор владимир путин, проявляющий свойства психопата, заложенные травмами, полученными в детском и юношеском возрасте, после провала планов по захвату Украины стал еще более опасным.

Как рассказал изданию The Insider профессор кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймс Феллон, комментируя проблемы с психикой у президента россии, после неудачи в Украине, до принятия путинского решения о применении ядерного оружия остался лишь один шаг.

По словам специалиста, именно в этот момент психопат путин наиболее опасен. Феллон называет российского лидера "Гитлером с ядерной бомбой", у которого нет рамок дозволенного.

"Психопаты — не чокнутые, они не имеют психоза, но и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, чтобы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: "Решить ядерную войну — шаг, неприемлемый для всех. А какие альтернативы? Альтернатива, которую он уже использует сейчас, — термобарические бомбы. Их применение допустимо для уничтожения военных бункеров где-то в глуши, а вот бомбить ими города для уничтожения населения — военное преступление. Таким образом он охотно идет на меры, которые весь мир считает нарушением законов и обычаев войны. Можно сказать, что до применения тактического ядерного оружия ему остался один шаг", – объяснил нейробиолог.

Также он отметил, что в момент, когда стресс становится слишком сильным, или продолжается в течение довольно долгого промежутка времени, психопаты чувствуют себя загнанными в угол. Они перестают контролировать свои действия, не способны продолжать себя в руках. Поэтому когда президент рф путин окажется в этой так называемой точке невозвращения, психопатия подскажет ему два вида реакций: убежать или снести все на своем пути, однако идти до конца.

Ранее "Телеграф" сообщал, как нейробиолог Джеймс Феллон объяснил, какие жизненные травмы вызвали проблемы со здоровьем у российского диктатора владимира путина.