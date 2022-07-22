Резкие движения со стороны Украины, могут спровоцировать психически нездорового диктатора на ответные шаги

Из-за большого количества травм, заложенных еще в детстве, кровавый российский президент владимир путин проявляет свойства психопата. Российский лидер давно отказался от своей привычной маски "холодного циника", служившей ему во время первого срока правления в россии, и стал крайне опасным.

Как пишет издание The Insider, по мнению профессора кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймса Феллона, человек с таким диагнозом в какой-то момент может почувствовать себя загнанным в угол, что повлечет за собой появление истерики. В случае с Украиной, по словам эксперта, это может угрожать ядерной эскалацией.

Профессор отметил, что психопаты делятся на два типа: воспалительные и харизматики. Кровавый российский диктатор путин убежден Феллон" относится ко второму типу, ведь призыв не проявляет свою агрессию открыто. Однако после того, как планы по захвату Киева за три дня не увенчались успехом, президент россии все больше начал проявлять себя как вспыльчивый психопат — пока он проявляет бдительность хищника, готовящегося к прыжку, а не пытающегося скрыть свои намерения.

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"При постепенном и постоянном давлении на путина он непременно ошибется. Это лучшая тактика в борьбе с психопатами. Нужно сохранять давление, не производя резких движений. Это особенно важно, чтобы одержать над ним победу, не спровоцировав ядерную войну. Чтобы он не сказал: "Зачем нам мир, в котором нет россии?" Как Гитлер, который в последние дни, по некоторым свидетельствам, называл весь немецкий народ недостойным жизни из-за поражений", — объяснил профессор.

В итоге Феллон посоветовал Украине и ее союзникам не прибегать к резким движениям, ведь они точно спровоцируют ответный мощный шаг путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время выступления на очередной конференции с представителями СМИ владимиру путину пришлось оправдываться за сильный кашель, душивший его во время общения с журналистами.