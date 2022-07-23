"путін - хворий": психіатр пояснив, які травми викликали проблеми зі здоров'ям у диктатора

російський лідер переніс низку травм, які суттєво позначилися на його психічному стані

президент російської федерації володимир путін, який отримав значні психологічні травми у дитинстві та юності, виявляє ознаки психопатії. А після багатьох провалів в Україні він став значно небезпечнішим. На думку професора кафедри психіатрії та людської поведінки Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, у зрілому віці диктатор отримав три важкі травми, які зробили з нього військового злочинця, від якого зараз відхрещується майже увесь світ.

Як пише видання The Insider, на психічному стані здоров'я російського президента путіна позначилося важке дитинство, розпад Радянського Союзу у 1991 році, а також розправа над лівійським диктатором Муаммаром Каддафі у 2011-му.

За словами Феллона, наслідки вищевказаних травм особливо чітко розкрилися впродовж останнім років, проте, так званою точкою неповернення стало повномасштабне російське вторгнення в Україну. На його експертну думку, станом на сьогоднішній день поведінка лідера рф демонструє риси серйозного помутніння розуму.

"Вважати, що саме до них призвело, безглуздо, це може бути що завгодно — від третинного сифілісу та пухлини до нейродегенеративних захворювань, але судячи з того, що путін від пихатого нарцизму до параної, до відкрито ворожої, компульсивної, неврівноваженої поведінки, якісь дегенеративні процеси в його мозку, наприклад, у нижній частині префронтальної кори і передній частині скроневої частки вже, ймовірно, йдуть. путін ніколи не вирізнявся імпульсивністю, але тепер непроникний покер-фейс агента КДБ у минулому", — пояснив професор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс спростував інформацію щодо погіршення стану здоров'я російського президента путіна, відзначивши, що як би того не хотілося, але наразі російський диктатор аж занадто здоровий.