Україна працює над трибуналом для путіна: оголошено перші терміни

Насамперед політика хочуть звинуватити у факті самого вторгнення в Україну

Питання трибуналу для російського кривавого диктатора володимира путіна все ще залишається відкритим, незважаючи на відповідну резолюцію, прийняту Європарламентом. Україна прямо зараз працює над тим, щоб ініціювати "разовий" судовий процес, під час якого путіна визнали б винним за повномасштабне вторгення армії рф на територію нашої країни.

За інформацією The Guardian, це може призвести до отримання ордену на офіційний арешт путіна, визнаний міжнародним співтовариством. Подробиці процесу стали відомі від заступника глави Офісу президента України Андрія Смирнова.

Чиновник пояснює, що якщо притягнути офіційну росію до відповідальності за факт самого вторгнення в Україну, який підтверджено іноземними партнерами, це може допомогти в майбутньому організувати судовий процес над путіним та його найближчими політичними соратниками.

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Якщо розслідувати всі військові злочини армії рф, це займе роки. Однак Україна хоче хоча б частково добитися справедливості, в чому може допомогти ще одна додаткова порушена у суді справа.

"Те, що Росія вторглася в Україну зі своєю армією — це факт, який визнали наші міжнародні партнери, — говорить Смирнов. — Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців".

За його словами, навіть якщо обвинувачених не зможуть помістити під варту (а так, швидше за все, і буде), то для України законна сила такого рішення вже матиме вагомий результат.

Варто додати, що на думку посла з особливих доручень в Україні Антона Кориневича, крім путіна, під трибунал також планують відправити і голову Міноборони рф сергія шойгу. Це, вважає дипломат, допоможе Україні відновити історичну справедливість, адже частина російського політичного бомонду нарешті офіційно буде оголошена злочинцями.

Потенційним місцем проведення трибуналу залишається Гаага. Процес хочуть зробити максимально відкритим, залучаючи до нього не лише українських прокурорів, а й міжнародних суддів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому путін може уникнути трибуналу. Однак навіть за такого розкладу документувати злочини російської армії не можна припиняти документувати.

До речі, політичний експерт Євген Магда впевнений, що тільки міжнародний суд і його рішення здатні нормально "загальмувати" путіна та стримати його імперський апетит.