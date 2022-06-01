Трибуналу над путіним не буде, але... Геращенко пояснив, навіщо документувати злочини військ рф в Україні

Україна має провести масштабну юридичну роботу після того, як війна завершиться

Трибунал над російським диктатором володимиром путіним не зможе відбутися доти, доки він залишається при владі, проте відповідальних за скоєння інших злочинів на території України росіян притягти до відповідальності все ж таки можна.

Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"рф здаватися не буде, і це зрозуміло, це країна з ядерним статусом, ніхто її фізично не може знищити. Тут, дай Боже, нам із союзниками, за допомогою їх зброї виштовхнути росіян з нашої території. Тому говорити про трибунал над путіним, коли він при владі, на мій погляд, це просто смішно, чи брехати самому собі", — сказав він.

За його словами, Україна зараз займається документуванням злочинів, оскільки це дозволить притягти до відповідальності інших росіян, якщо ті виїдуть за межі росії.

Геращенко поставив за приклад колишнього ватажка бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, якого звинувачують у скоєнні багатьох злочинів. Серед них і організація вбивств на території Донецької області та співучасть у збитті малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17.

Із запитом про його арешт, каже колишній радник МВС, Україна вже зверталася до Інтерполу, однак той відмовив, оскільки до його юрисдикції не належать військові злочини.

Водночас він зазначив, що заарештувати військового злочинця все ще можливо за наявності двосторонніх угод про їхнє видання між Україною та іншими країнами.

"Це дуже непроста величезна юридична робота, і її треба буде також робити", — сказав Геращенко.

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Як повідомлялося раніше, Геращенко розповів, навіщо українським захисникам брати в полон російських солдатів і кого з українців насамперед витягуватимуть із полону.