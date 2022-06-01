Трибунала над путиным не будет, но…: Геращенко объяснил, зачем документировать преступления войск рф в Украине

Украине предстоит провести масштабную юридическую работу после того, как война завершится

Трибунал над российским диктатором владимиром путиным не сможет состояться до тех пор, пока он остается у власти, однако ответственных за совершение других преступлений на территории Украины россиян привлечь к ответственности все же можно.

Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"рф сдаваться не будет, и это понятно, это страна с ядерным статусом, никто ее физически не может уничтожить. Здесь, дай Бог, нам с союзниками, с помощью их оружия вытолкнуть россиян с нашей территории. Поэтому говорить о трибунале над путиным, когда он у власти, на мой взгляд, это просто смешно, или лгать самому себе", — сказал он.

По его словам, Украина в настоящее время занимается документированием преступлений, поскольку это позволит привлечь к ответственности других россиян, если те выедут за пределы рф.

Геращенко поставил в пример бывшего главаря боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина, которого обвиняют в совершении множества преступлений. Среди них и организация убийств на территории Донецкой области и соучастие в сбитии малайзийского "Боинга" рейса MH17.

С запросом о его аресте, говорит бывший советник МВД, Украина уже обращалась в Интерпол, однако тот отказал, поскольку в его юрисдикцию не входят военные преступления.

Вместе с тем он отметил, что арестовать военного преступника все еще возможно при наличии двухсторонних соглашений об их выдаче между Украиной другими странами.

"Это очень непростая огромная юридическая работа и ее нужно будет тоже делать", — сказал Геращенко.

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Как сообщалось ранее, Геращенко рассказал, зачем украинским защитникам брать в плен российских солдат и кого из украинцев будут в первую очередь вытаскивать из плена.