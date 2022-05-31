Геращенко пояснив, навіщо треба брати в полон російських військових

Україні потрібно більше полонених окупантів для створення обмінного фонду

У полоні у росіян перебуває більше українських захисників, ніж окупантів в українському полоні, що змушує замислитися над збільшенням обмінного фонду.

Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Геращенко зазначив, що дані про реальну кількість росіян в українському полоні має у своєму розпорядженні лише Мінреінтеграції, проте в ЗМІ вказувалися дані про 500-600 осіб. Насамперед вони є обмінним фондом і в результаті будуть обміняні на українських бійців.

"Ви знаєте, що лише на "Азовсталі" близько 2000 наших хлопців потрапило в полон", — сказав він.

Колишній радник голови МВС висловив думку, що насамперед росіян треба обмінювати на поранених бійців, оскільки "їм і так буде важко жити далі".

Крім того, він зазначає, що пріоритетом для обміну є жінки-військовослужбовці, яких треба повертати на підконтрольні території терміново. Лише у третю чергу він пропонує подумати про організацію обміну інших чоловіків, оскільки їх більше, ніж російських полонених у нас.

У зв’язку з цим Геращенко звернувся до тих, хто зараз на фронті, з проханням враховувати це та планувати операції так, щоб захопити більше полонених.

"Я не вірю, що росіяни погодяться обмінювати інакше як за принципом один на одного", — додав він.

Як повідомлялося раніше, від звільнених із полону українських військових стало відомо, що окупанти загрожували їм смертю та застосовували проти них фізичне насильство. Крім того, деяким із них вводився невідомий препарат, від якого бійці втрачали свідомість та пам’ять.

Крім того, нещодавно дружини та матері бійців "Азова" дали коментар західним ЗМІ та розповіли, що ті зовсім перестали виходити на зв’язок, а тому нині неможливо зрозуміти чи живі вони.