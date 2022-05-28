Окупанти роблять із полоненими українцями незрозумілі речі: подробиці від Денисової

Окупанти б’ють над українськими захисниками і навіть застосовували на них невідомі препарати

Окупанти в Україні продовжують порушувати положення Женевської конвенції щодо полонених українських захисників.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

Вона зазначила, що побувала у місцях, де перебувають на лікуванні звільнені українські військові, вона змогла отримати від них свідоцтва про факти тортур та знущань з військовополонених.

Зокрема українським захисникам, більшість із яких потрапили в полон під час боїв за Маріуполь, загрожували вбивством, били та принижували. З особливою жорстокістю росіяни ставилися до бійців батальйону "Азов" та офіцерів ЗСУ.

"Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами", — повідомила омбудсмен.

Окремо вона зазначила, що військовослужбовцям вводили невідомий препарат на букву "М", через що бійці втрачали свідомість та пам’ять.

Також Денисова повідомила, що окупанти жорстоко поводилися і з жінками військовослужбовцями. Так їх утримували по 17-20 осіб у камері, розрахованій на 2-3 особи, позбавляли їх можливості помитися, били на їхніх очах чоловіків та примушували до статевих актів.

Військовим не надавалася медична допомога, а також їх позбавляли води та їжі. Зокрема на 30-40 осіб на день видавалося лише півтора літра води, а як денний раціон харчування видавався лише шматок хліба та сала.

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Як повідомлялося раніше, у ніч на 28 травня окупанти обстріляли кілька районів Сумської області з мінометів та крилатими ракетами. Зокрема прикордонне село Бачівськ відчуло на собі кілька десятків прильотів.