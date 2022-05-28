Оккупанты делают с пленными украинцами непонятные вещи: подробности от Денисовой
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Оккупанты избивают над украинскими защитниками и даже применяли на них неизвестные препараты
Оккупанты в Украине продолжают нарушать положения Женевской конвенции в отношении пленный украинских защитников.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что побывала в местах, где находятся на лечении освобожденные украинские военные, она смогла получить от них свидетельства о фактах пыток и издевательств над военнопленными.
В частности украинским защитникам, большинство из которых попали в плен во время боев за Мариуполь, угрожали убийством, избивали и унижали. С особенной жестокостью россияне относились к бойцам батальона "Азов" и офицерам ВСУ.
"Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, избивали киянкой и ногами", — сообщила омбудсмен.
Отдельно она отметила, что военнослужащим вводили неизвестный препарат на букву "М", из-за чего бойцы теряли сознание и память.
Также Денисова сообщила, что оккупанты жестоко обращались и с женщинами-военнослужащими. Так их содержали по 17-20 человек в камере, рассчитанной на 2-3 человека, лишали их возможности помыться, избивали на их глазах мужчин и принуждали к половым актам.
Военным не предоставлялась медпомощь, а также их лишали воды и еды. В частности на 30-40 человек на день выдавалось лишь полтора литра воды, а в качестве дневного рациона питания выдавался лишь кусок хлеба и сала.
Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая оккупанты обстреляли несколько районов Сумской области из минометов и крылатыми ракетами. В частности пограничное село Бачевск ощутило на себе несколько десятков прилетов.