Геращенко объяснил, для чего нужно брать в плен российских военных

Украине нужно больше пленных оккупантов для создания обменного фонда

В плену у россиян находится больше украинских защитников, чем оккупантов в украинском плену, что заставляет задуматься об увеличении обменного фонда.

Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Геращенко отметил, что реальной цифрой россиян в украинском плену располагает только Минреинтеграции, однако в СМИ указывались данные о 500-600 человек. В первую очередь они являются обменным фондом и в итоге будут обменяны на украинских бойцов.

"Вы знаете, что только на "Азовстали" около 2000 наших ребят попало в плен", — сказал он.

Бывший советник главы МВД выразил мнение, что в первую очередь россиян надо обменивать на раненых бойцов, поскольку "им и так будет сложно жить дальше".

Кроме того, он отмечает, что приоритетом для обмена являются женщины-военнослужащие, которых надо возвращать на подконтрольные территории в срочном порядке. Лишь в третью очередь он предлагает подумать об организации обмена остальных мужчин, так как их больше чем российских пленных у нас.

В связи с этим Геращенко обратился к тем, кто сейчас на фронте, с просьбой учитывать это и планировать операции так, чтобы захватить побольше пленных.

"Я не верю, что россияне согласятся обменивать иначе как по принципу один на одного", — добавил он.

Как сообщалось ранее, от освобожденных из плена украинских военных стало известно, что оккупанты угрожали им смертью и применяли против них физическое насилие. Кроме того, некоторым из них вводился неизвестный препарат, от которого бойцы теряли сознание и память.

Кроме того, недавно жены и матери бойцов "Азова" дали комментарий западным СМИ и рассказали, что те вовсе перестали выходить на связь, а потому в настоящее время невозможно понять живы ли они.