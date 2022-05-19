путіна чекає трибунал: Європарламент ухвалив резолюцію

Президента росії чекає неминуче покарання за злочини

У четвер, 19 травня, на 85-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу по покаранню росії.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба зазначив, що у четвер Європарламент підтримав відповідну резолюцію.

"Вдячний членам с Європейського Парламенту, який підтримав резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво", — написав Кулеба.

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Раніше офіційний представник кремля Дмитро Пєсков заявив, що кривавий диктатор володимир путін "знає, куди веде країну". Нагадаємо, путіна помітно "ковбасило" під час зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном 16 травня. У мережі дедалі частіше з’являється інформація про можливу серйозну хворобу президента росії. Багато хто посилається на інсайди від наближених до політики олігархів.

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