"путіна дико ковбасить": у мережі звернули увагу на незвичайні рухи президента росії (відео)

На дивні рухи ногами звернув увагу навіть гість Кремля

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін під час зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном робив ногами дуже дивні жести, чим черговий раз змусив говорити про його ймовірне важке захворювання.

Про це свідчить відеозапис зустрічі двох президентів у Кремлі 16 травня — кадри поширили росЗМІ.

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Так, на опублікованому фрагменті російський президент говорить про безпекові питання у Таджикистані, зокрема зачіпає тему Афганістану, з якою країна має найдовшу межу. Потім путін заявляє про підтримку й озвучує той факт, що в країні функціонує 201-а база російських Збройних Сил.

Примітно, що у ході цього монологу ноги російського президента рухаються дуже дивно. Він то підставляє їх ближче до себе, то знову повертає на місце. Після цього крутить то п'яткою, то носком черевика. Складається враження, що російському президенту у цей момент дуже некомфортно. У якийсь момент дивні жести ногами помічає навіть його колега — президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Нагадаємо, що у мережі дедалі частіше з'являється інформація про ймовірну серйозну хворобу володимира путіна. Багато хто посилається на інсайди від наближених до політика олігархів, які не на камеру навіть називають діагноз — рак.

Усе що відомо про діагнози, які приписують лідеру Кремля — читайте у матеріалі "Телеграфу".