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Смерть дедалі ближче? Що відомо про хвороби Путіна і чи правда у нього рак

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Володимир Путін
Володимир Путін

У Путіна підозрюють рак щитовидки, за ним всюди їздить фахівець у цій галузі

Здоров’я президента Росії Володимира Путіна дедалі частіше стає предметом обговорення як у медіапросторі, так і у розмовах людей. У нього стали помічати все нові й нові дивні симптоми і навіть радник голови ОП Олексій Арестович висловився про здоров’я російського президента, зазначивши, що той хворий на онкологію, найімовірніше, на саркому.

"Телеграф" зібрав в одному матеріалі все, що відомо про хвороби Володимира Путіна та спробував розібратися, чому за ним постійно їздить пул лікарів.

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У Путіна рак?

Отже, одні з останніх даних про здоров’я Володимира Путіна опублікувало у своєму розслідуванні російське видання "Проект". У ньому йдеться, що за президентом Росії всюди їздить цілий пул лікарів, серед яких два реаніматологи, невролог, дерматовенеролог, два лори та хірург.

"Цей склад лікарів — дуже характерний. Отоларингологи Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов — найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поряд з ним 282 дні. Селіванов — 35 і 166 днів.Ця бригада присутня біля Путіна як під час офіційного перебування в Сочі, так і в моменти "зникнення" глави країни. У серпні 2017 року Путін надовго пропадає з публічного поля — з 8 по 16 серпня. шість медиків, зокрема Щеглов і Селіванов. Обидва ці лікарі — дуже важливі для Путіна», — пише видання.

Зазначимо, що Селіванов є хірургом, який донедавна спеціалізувався на онкології, а саме на раку щитоподібної залози.

Про те, що у Путіна рак говорив і радник голови ВП Олексій Арестович. "У путіна саркома, судячи з того, що кажуть, або принаймні він на хімії точно", — наголосив чиновник.

"Він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоби імунна система, яка і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло", — пояснював Арестович.

Рак підшлункової залози або рак спинного мозку

Чутки про подібні захворювання Путіна з’явилися у 2014 році. Ряд американських та британських видань написав про це, зокрема й The New York Post. Видання повідомляло, що інформація надійшла від літнього німецького лікаря, який лікував Путіна.

Як виглядає Путін зараз

Остання поява Путіна на публіці була під час прощання з Володимиром Жириновським 8 квітня. Заради нього із зали прощання вивели всіх присутніх та навіть родичів померлого. Очевидно, Путін побоювався за своє життя, тільки невідомо, чого він боявся більше: нападу або того, що ослаблена імунна система може не впоратися, якщо раптом він підхопить щось від когось із присутніх.

Путін на похороні Жириновського
Путін на похороні Жириновського

На що хворий Путін: інші версії та діагнози

Зазначимо, що вперше хоч якісь проблеми зі здоров’ям у кривавого диктатора стали надбанням громадськості у 2012 році — у День народної єдності він прийшов покладати квіти, кульгаючи. При цьому будь-яка згадка про такий стан путіна в ЗМІ була заборонена, а відеозапис на сайті кремля так і не з’явився.

У 2020 році ряд західних ЗМІ, у тому числі і The Sun, написали про те, що у Путіна хвороба Паркінсона. У Кремлі, звичайно, цю інформацію поспішили спростувати.

Ситуація зі здоров’ям путіна значно загострилася у 2021 році. Тоді, на початку вересня, політик відкрито заявив, що йде на самоізоляцію — нібито через те, що довкола стало багато людей, хворих на ковід. Однак численні джерела припускають, що справжньою причиною стали хвороби, що саме загострилися.

А нещодавно у Путіна помітили нову дивину зі здоров’ям, а саме опухлі та нерухомі руки за нормальної рухливості решти тіла.

Зауважимо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Як повідомляв "Телеграф", доктор Євген Комаровський вважає, що проблеми путіна психічного плану, а не фізичного.

Теги:
#Путін #Війна #Владмир Путін
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