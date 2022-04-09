Смерть дедалі ближче? Що відомо про хвороби Путіна і чи правда у нього рак

У Путіна підозрюють рак щитовидки, за ним всюди їздить фахівець у цій галузі

Здоров’я президента Росії Володимира Путіна дедалі частіше стає предметом обговорення як у медіапросторі, так і у розмовах людей. У нього стали помічати все нові й нові дивні симптоми і навіть радник голови ОП Олексій Арестович висловився про здоров’я російського президента, зазначивши, що той хворий на онкологію, найімовірніше, на саркому.

"Телеграф" зібрав в одному матеріалі все, що відомо про хвороби Володимира Путіна та спробував розібратися, чому за ним постійно їздить пул лікарів.

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У Путіна рак?

Отже, одні з останніх даних про здоров’я Володимира Путіна опублікувало у своєму розслідуванні російське видання "Проект". У ньому йдеться, що за президентом Росії всюди їздить цілий пул лікарів, серед яких два реаніматологи, невролог, дерматовенеролог, два лори та хірург.

"Цей склад лікарів — дуже характерний. Отоларингологи Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов — найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поряд з ним 282 дні. Селіванов — 35 і 166 днів.Ця бригада присутня біля Путіна як під час офіційного перебування в Сочі, так і в моменти "зникнення" глави країни. У серпні 2017 року Путін надовго пропадає з публічного поля — з 8 по 16 серпня. шість медиків, зокрема Щеглов і Селіванов. Обидва ці лікарі — дуже важливі для Путіна», — пише видання.

Зазначимо, що Селіванов є хірургом, який донедавна спеціалізувався на онкології, а саме на раку щитоподібної залози.

Про те, що у Путіна рак говорив і радник голови ВП Олексій Арестович. "У путіна саркома, судячи з того, що кажуть, або принаймні він на хімії точно", — наголосив чиновник.

"Він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоби імунна система, яка і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло", — пояснював Арестович.

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Чутки про подібні захворювання Путіна з’явилися у 2014 році. Ряд американських та британських видань написав про це, зокрема й The New York Post. Видання повідомляло, що інформація надійшла від літнього німецького лікаря, який лікував Путіна.

Як виглядає Путін зараз

Остання поява Путіна на публіці була під час прощання з Володимиром Жириновським 8 квітня. Заради нього із зали прощання вивели всіх присутніх та навіть родичів померлого. Очевидно, Путін побоювався за своє життя, тільки невідомо, чого він боявся більше: нападу або того, що ослаблена імунна система може не впоратися, якщо раптом він підхопить щось від когось із присутніх.

Путін на похороні Жириновського

На що хворий Путін: інші версії та діагнози

Зазначимо, що вперше хоч якісь проблеми зі здоров’ям у кривавого диктатора стали надбанням громадськості у 2012 році — у День народної єдності він прийшов покладати квіти, кульгаючи. При цьому будь-яка згадка про такий стан путіна в ЗМІ була заборонена, а відеозапис на сайті кремля так і не з’явився.

У 2020 році ряд західних ЗМІ, у тому числі і The Sun, написали про те, що у Путіна хвороба Паркінсона. У Кремлі, звичайно, цю інформацію поспішили спростувати.

Ситуація зі здоров’ям путіна значно загострилася у 2021 році. Тоді, на початку вересня, політик відкрито заявив, що йде на самоізоляцію — нібито через те, що довкола стало багато людей, хворих на ковід. Однак численні джерела припускають, що справжньою причиною стали хвороби, що саме загострилися.

А нещодавно у Путіна помітили нову дивину зі здоров’ям, а саме опухлі та нерухомі руки за нормальної рухливості решти тіла.

Зауважимо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Як повідомляв "Телеграф", доктор Євген Комаровський вважає, що проблеми путіна психічного плану, а не фізичного.