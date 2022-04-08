путін уже "зустрівся" з Жириновським

Путін поклав до труни Жириновського букет червоних троянд. Потім поклав на труну руку, перехрестився, вклонився та пішов

Російський президент володимир путін приїхав на церемонію прощання з головою ЛДПР Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня.

Відео кортежу путіна, що прямує на прощання з Жириновським, опублікували росЗМІ.

Правду про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі

Також з'явилося відео з путіним біля труни українофоба Жириновського.

Путін поклав до труни покійного букет червоних троянд. Потім поклав на труну руку, перехрестився, вклонився та пішов.

Читайте також: Категорія Новини Росії "України бути не повинно": найскандальніші заяви Жириновського Володимир Жириновський дуже любив озвучувати заклики до поділу України і навіть будував конкретні плани щодо її захоплення.

Зазначимо, що церемонія прощання пройде у Колонній залі Будинку Союзів у Москві з 11 до 13 години. Похорон Володимира Жириновського відбудеться на Новодівичому цвинтарі. Початок о 14.00.

Як повідомляв "Телеграф", одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу.

6 квітня стало відомо про смерть політика. У мережі під час похорону Жириновського помітили підозрілий момент.