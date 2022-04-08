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путін уже "зустрівся" з Жириновським

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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путін вклонився біля труни Жириновського Новина оновлена 08 квітня 2022, 11:19
путін вклонився біля труни Жириновського

Путін поклав до труни Жириновського букет червоних троянд. Потім поклав на труну руку, перехрестився, вклонився та пішов

Російський президент володимир путін приїхав на церемонію прощання з головою ЛДПР Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня.

Відео кортежу путіна, що прямує на прощання з Жириновським, опублікували росЗМІ.

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Також з'явилося відео з путіним біля труни українофоба Жириновського.

Путін поклав до труни покійного букет червоних троянд. Потім поклав на труну руку, перехрестився, вклонився та пішов.

Зазначимо, що церемонія прощання пройде у Колонній залі Будинку Союзів у Москві з 11 до 13 години. Похорон Володимира Жириновського відбудеться на Новодівичому цвинтарі. Початок о 14.00.

Як повідомляв "Телеграф", одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу.

6 квітня стало відомо про смерть політика. У мережі під час похорону Жириновського помітили підозрілий момент.

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#Путін #Жириновський
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