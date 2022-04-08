У похороні Жириновського знайшли підозрілий момент (відео)
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Тіло політика таке погано виглядає?
Одіозного голову ЛДПР Володимира Жириновського, про смерть якого у віці 75 років стало відомо 6 квітня, у рамках прощання намагаються не показувати публіці після хвороби.
Цей факт дещо спантеличив росіян, судячи з їхніх повідомлень у соціальних мережах.
Зазначається, що прощання з політиком проводять у храмі Христа Спасителя в Москві, зібралося багато людей і навіть можливо з’явиться кривавий диктатор володимир путін.
Проте тіло Жириновського внесли у закритій труні.
Пізніше кришку труни відкрили, але люди від неї далеко, а камери розташовані так, що видно тільки відкриту кришку.
Вже виникло кілька версій, чому похорон проходить саме так і тіло заховали від людей.
Основною версією росіяни вважають коронавірус, яким Жириновський заразився місяці тому, після чого потрапив із ускладненнями до лікарні ще 9 лютого, незважаючи на вісім щеплень.
Після коронавірусу пацієнтів часто ховають у пластикових пакетах та закритих трунах, але з моменту захворювання у Жириновського минуло вже багато часу, і, як пояснював доктор Євген Комаровський, померлі нікого заразити вже не можуть.
Серед інших версій від росіян, — політик, можливо, дуже погано виглядає після хвороби, міг підлаштувати свою смерть або ж насправді помер так давно, що показувати його публіці небажано.
Як повідомляв "Телеграф", смерть ненависника України Жириновського викликала масу жартів про те, що путін наступний.
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