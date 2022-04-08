Тело политика так плохо выглядит?

Одиозного главу ЛДПР Владимира Жириновского, о смерти которого в возрасте 75 лет стало известно 6 апреля, в рамках прощания стараются не показывать публике после болезни.

Этот факт несколько озадачил россиян, судя по их сообщениям в социальных сетях.

Отмечается, что прощание с политиком проводят в храме Христа Спасителя в Москве, собралось много людей и даже возможно появится кровавый диктатор владимир путин.

Однако тело Жириновского внесли в закрытом гробу.

Позже крышку гроба открыли, но люди от него находятся далеко, а камеры расположены так, что видно только открытую крышку.

Уже возникло несколько версий, почему похороны проходят именно так и тело спрятали от людей.

Основной версией россияне считают коронавирус, которым Жириновский заразился месяцы назад, после чего попал с осложнениями в больницу еще 9 февраля, несмотря на восемь прививок от него.

После коронавируса пациентов часто хоронят в пластиковых пакетах и закрытых гробах, но с момента заболевания у Жириновского прошло уже много времени, и, как объяснял доктор Евгений Комаровский, умершие никого заразить уже не могут.

Среди других версий от россиян, — политик возможно слишком плохо выглядит после болезни, мог подстроить свою смерть или же на самом деле умер так давно, что показывать его публике нежелательно.

Как сообщал "Телеграф", смерть ненавистника Украины Жириновского вызвала массу шуток о том, что путин следующий.