Укр

"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского Новость обновлена 06 апреля 2022, 14:53

Отметим, что о смерти политика сообщалось не раз.

В среду, 6 апреля, официально подтвердилась новость о кончине российского политика, главы партии ЛДПР и ярого ненавистника всего украинского Владимира Жириновского. И пока в россии чиновника оплакивают, украинцы не скрывают радости от того, что на одного ненавистника Украины стало меньше.

В различных соцсетях, и в Твитере, и в Фейсбуке, и в различных телеграм-каналах появляется огромное количество комментариев о смерти Жириновского. Также создаются различные шутки, приколы и мемы по этой теме.

Отметим, что основными темами публикаций является то, что за последние пару месяцев новостей о смерти главы ЛДПР было несколько, а также то, что украинцы надеялись услышать о кончине совсем другого российского Владимира (т.е путина).

"Телеграф" наглядно показывает, как украинцы реагируют на смерть Владимира Жириновского:

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Подчеркнем, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

Теги:
#Жириновский #Владимир Жириновский
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