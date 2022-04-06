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"Екстрасенси промахнулися повз путіна": як українці відреагували на смерть Жириновського

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Екстрасенси промахнулися повз путіна": як українці відреагували на смерть Жириновського Новина оновлена 06 квітня 2022, 14:53

Зазначимо, що про смерть політика повідомлялося неодноразово.

У середу, 6 квітня, офіційно підтвердилася новина про смерть російського політика, голови партії ЛДПР та затятого ненависника всього українського Володимира Жириновського. І поки в росії чиновника оплакують, українці не приховують радості від того, що на одного ненависника України поменшало.

У різних соцмережах, і в Твіттері, і у Фейсбуці, і в різних телеграм-каналах з’являється безліч коментарів про смерть Жириновського. Також створюються різні жарти, приколи та меми з цієї теми.

Зазначимо, що основними темами публікацій є те, що за останні кілька місяців новин про смерть голови ЛДПР було кілька, а також те, що українці сподівалися почути про смерть зовсім іншого російського Володимира (тобто путіна).

"Телеграф" наочно показує, як українці реагують на смерть Володимира Жириновського:

Як повідомляв "Телеграф", одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

Підкреслимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що росія має допомогти бойовикам " через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".

Теги:
#Жириновський #Володимир Жириновський
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