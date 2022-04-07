Путин завтра "встретится с Жириновским"

путин планирует прийти на похороны жириновского

Президент россии владимир путин обязательно попрощается с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер 6 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков.

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Прощание с одиозным российским политиком пройдет 8 апреля. Отпевание состоится в Храме Христа Спасителя в 8:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве с 11 до 13 часов.

Читайте также: Категория Новости России "Украины быть не должно": самые скандальные заявления Жириновского Владимир Жириновский очень любил озвучивать призывы к разделу Украины и даже строил конкретные планы по ее захвату.

Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало в 14:00.

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Подчеркнем, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

6 апреля стало известно о смерти политика.