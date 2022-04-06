"Украины быть не должно": самые скандальные заявления Жириновского

Владимир Жириновский очень любил озвучивать призывы к разделу Украины и даже строил конкретные планы по ее захвату.

Ярый ненавистник Украины российский политик Владимир Жириновский, который умер 6 апреля, за свою жизнь сделал множество фашистских заявлений относительно Украины.

"Телеграф" сделал подборку заявлений одиозного россиянина, который всю жизнь стремился развалить Украину и систематически призывал российскую власть стереть нашу Родину с лица земли, а украинцам советовал "заткнуться и повсеместно уважать российскую федерацию".

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Владимир Жириновский очень любил озвучивать призывы к разделу Украины и даже строил конкретные планы по ее захвату. Так, он предлагал "двигаться дальше" после аннексии Крыма россией и заявлял, что Украина должна войти в состав рф. Политик заявлял, что россия должна поставить в Украине "свою власть".

После аннексии Крыма лидер российской фракции предложил правительствам Польши, Венгрии и Румынии провести референдумы и "раздеребанить" украинское государство. Отдельным пунктом в мечтах Жириновского стоял захват Киева.

"Вопрос в чем заключается (моя позиция)? Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав россии", — говорил Жириновский.

Отметим, что именно глава ЛДПР советовал военному руководству россии "неожиданно шарахнуть украинцев" и открыто призвал россию напасть на Украину в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января. Тогда же он добавил, что бомбить всех жителей украинского государства массово необязательно, но избирательно наказать кого-то и испугать все же надо.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", — призывал Вольфович.

Политик также заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" были созданы американцами, чтобы на регулярной основе "выкачивать" деньги из россии.

Владимир Жириновский: состояние и смерть

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал.

6 апреля Владимир Жириновский умер. Эту информацию подтвердили в его партии.