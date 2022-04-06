"України бути не повинно": найскандальніші заяви Жириновського

Володимир Жириновський дуже любив озвучувати заклики до поділу України і навіть будував конкретні плани щодо її захоплення.

Затятий ненависник України російський політик Володимир Жириновський, який помер 6 квітня, за своє життя зробив безліч фашистських заяв щодо України.

"Телеграф" зробив добірку заяв одіозного росіянина, який все життя прагнув розвалити Україну і систематично закликав російську владу стерти нашу Батьківщину з лиця землі, а українцям радив "заткнутися та повсюдно поважати російську федерацію".

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Володимир Жириновський дуже любив озвучувати заклики до поділу України і навіть будував конкретні плани щодо її захоплення. Так, він пропонував "рухатися далі" після анексії Криму росією і заявляв, що Україна має увійти до складу росії. Політик заявляв, що росія має поставити в Україні "свою владу".

Після анексії Криму лідер російської фракції запропонував урядам Польщі, Угорщини та Румунії провести референдуми та "роздеребанити" українську державу. Окремим пунктом у мріях Жириновського стояло захоплення Києва.

"Питання в чому полягає (моя позиція)? Повністю звільнити Україну і там поставити всюди свою владу. України бути не повинно. Вони як губернії вступають до складу росії", — говорив Жириновський.

Зазначимо, що саме глава ЛДПР радив військовому керівництву росії "несподівано шарахнути українців" і відкрито закликав росію напасти на Україну в ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня. Тоді ж він додав, що бомбити всіх жителів української держави масово необов’язково, але вибірково покарати когось і злякати все ж таки треба.

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Години о 4 ранку, о 5 ранку. Вже все підшофе. Не обов’язково їх усіх бомбардувати! Але вибірково — покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", — закликав Вольфович.

Політик також заявляв, що так звані "ДНР" та "ЛНР" були створені американцями, щоб на регулярній основі "викачувати" гроші з Росії.

Володимир Жириновський: стан та смерть

Як повідомляв "Телеграф", одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу.

6 квітня Володимир Жириновський помер. Цю інформацію підтвердили у його партії.