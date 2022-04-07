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Путін завтра зустрінеться з Жириновським

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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володимир путін і Володимир Жириновський Новина оновлена 07 квітня 2022, 13:16
володимир путін і Володимир Жириновський

Путін планує прийти на похорон жириновського

Президент росії володимир путін обов’язково попрощається з головою ЛДПР Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня.

Про це заявив прес-секретар російського президента дмитро пєсков.

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Прощання з одіозним російським політиком відбудеться 8 квітня. Відспівування відбудеться у Храмі Христа Спасителя о 8:00. Церемонія прощання пройде в Колонному залі Будинку Союзів у Москві з 11 до 13 години.

Похорон Володимира Жириновського відбудеться на Новодівичому цвинтарі. Початок о 14.00.

Як повідомляв "Телеграф", одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

Підкреслимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що росія має допомогти бойовикам " через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".

6 квітня стало відомо про смерть політика.

Теги:
#Путін #Жириновський #Володимир Путін #Володимир Жириновський
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