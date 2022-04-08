Путин уже "встретился" с Жириновским

Путин возложил к гробу Жириновского букет красных роз. Затем положил на гроб руку, перекрестился, поклонился и ушел

Российский президент владимир путин приехал на церемонию прощания с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер 6 апреля.

Видео кортежа путина, направляющегося на прощание с Жириновским опубликовали росСМИ.

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Также появилось видео с путиным у гроба украинофоба Жириновского.

Путин возложил к гробу покойного букет красных роз. Затем положил на гроб руку, перекрестился, поклонился и ушел.

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Отметим, что церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве с 11 до 13 часов. Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало в 14:00.

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал.

6 апреля стало известно о смерти политика. В сети во время похорон Жириновского заметили подозрительный момент.