"путина дико колбасит": в сети обратили внимание на необычные движения президента россии (видео)

На странные движения ногами обратил внимание даже гость Кремля

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном делал ногами очень странные жесты, чем в очередной раз заставил говорить о его вероятном тяжелом заболевании.

Об этом свидетельствует видеозапись встречи двух президентов в Кремле 16 мая – кадры распространили росСМИ.

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Так, на опубликованном фрагменте российский президент говорит о вопросах безопасности в Таджикистане, в частности затрагивает тему Афганистана, с которой страна имеет самую длинную границу. Затем путин заявляет о поддержке и озвучивает тот факт, что в стране функционирует 201-я база российских вооруженных сил.

Примечательно, что в ходе этого монолога ноги российского президента двигаются очень странно. Он то подставляет их поближе к себе, то снова возвращает на место. После этого крутит то пяткой, то носком ботинка. Создается впечатление, что российскому президенту в этот момент очень некомфортно. В какой-то момент странные жесты ногами замечает даже его коллега – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Напомним, что в сети все чаще появляется информация о вероятной серьезной болезни Владимира Путина. Многие ссылаются на инсайды от приближенных к политику олигархов, которые не на камеру даже называют диагноз — рак.

Все что известно о диагнозах, которые приписывают лидеру Кремля — читайте в материале "Телеграфа".