У путина все же онкология? Христо Грозев рассказал, что он знает

О состоянии кровавого диктатора много говорят российские олигархи

Российский лидер владимир путин, об ухудшении состояния здоровья которого уже давно говорят, действительно может быть болен раком. Версию об онкологии озвучил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на личные источники, близкие к главе Кремля.

Информацией Грозев поделился в интервью с Натальей Власовой для "Украина 24", передает "Телеграф".

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При этом журналист признает: конкретными данными насчет здоровья путина он не располагает. Однако он утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди все больше и больше говорят о возможном раке. Прежде всего такой диагноз подтверждается даже олигархами, с которыми путин был весьма близок в 2014 году во время аннексии Крыма.

"Он [олигарх, чье имя Грозев не раскрывает — ред.] рассказывает, что у путина серьезное онкологическое заболевание. Это становится автономным фактором внутренней политики россии", — убежден Христо Грозев.

По его словам, обычные люди начинают подозревать неладное и предполагают, что путин больше не сможет быть их гарантом. Также суетится и элита, и группа силовиков и, собственно, олигархат.

"Поэтому каждый его приказ будет рассматриваться (и уже рассматривается), как не окончательный", — говорит журналист.

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Такую позицию Грозев объясняет тем, что люди начинают думать — будет ли у них защита, если они выполнят то, что им велели ранее, и не слишком ли ослабнет сам владимир путин. В целом же расследователь утверждает: те же олигархи считают, что при нынешней власти россию просто развалили.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно расписывал, что именно известно о вероятных заболеваниях кровавого диктатора россии. Предположительно, в скором времени политику светит операция — как раз из-за онкологии.

К слову, это будет уже далеко не первое хирургическое вмешательство в жизни путина. Российские журналисты-расследователи смогли узнать, что путина оперировали уже минимум дважды.