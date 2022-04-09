Смерть все ближе? Что известно о болезнях Путина и правда ли у него рак

У Путина подозревают рак щитовидки, за ним повсюду ездит специалист в этой области

Здоровье президента России Владимира Путина все чаще становится предметом обсуждения как в медиапространстве, так и в разговорах людей. У него стали замечать все новые и новые странные симптомы и даже советник главы ОП Алексей Арестович высказался о здоровье российского президента, отметив, что тот болен онкологией, вероятнее всего, саркомой.

"Телеграф" собрал в одном материале все, что известно о болезнях Владимира Путина и попытался разобраться, почему за ним постоянно ездит пул врачей.

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У Путина рак?

Итак, одни из последних данных о здоровье Владимира Путина опубликовало в своем расследовании российской издание "Проект". В нем говорится, что за президентом России повсюду ездит целый пул врачей, среди которых два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург.

"Этот состав врачей — очень характерный. Отоларингологи Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов — самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов — 35 раз и 166 дней. Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны. В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля — с 8 по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков, в том числе Щеглов и Селиванов. Оба этих врача — очень важны для Путина", — пишет издание.

Отметим, что Селиванов — хирург, который до недавнего времени специализировался на онкологии, а именно на раке щитовидной железы.

О том, что у Путина рак говорил и советник главы ОП Алексей Арестович. "У путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно", — подчеркнул чиновник.

"Он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", — пояснял Арестович.

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Слухи о подобных заболеваниях Путина появились в 2014 году. Ряд американских и британских изданий написал об этом, в том числе и The New York Post. Издание сообщало, что информация поступила от пожилого немецкого доктора, лечившего Путина.

Как выглядит Путин сейчас

Последнее появление Путина на публике было во время прощания с Владимиром Жириновским 8 апреля. Ради него из зала прощания вывели всех присутствующих и даже родственников умершего. Очевидно, Путин опасался за свою жизнь, вот только неизвестно, чего он боялся больше: нападения или того, что ослабленная имунная система может не справиться, если вдруг он подхватит что-то от кого-то из присутствующих.

Путин на похоронах Жириновского

Путин на похоронах Жириновского

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Отметим, что впервые хоть какие-то проблемы со здоровьем у кровавого диктатора стали достоянием общественности в 2012 году — в День народного единства он пришел возлагать цветы, хромая. При этом любое упоминание такого состояния путина в СМИ было запрещено, а видеозапись на сайте кремля так и не появилась.

В 2020 году ряд западных СМИ, в том числе и The Sun, написали о том, что у Путина болезнь Паркинсона. В Кремле, конечно же, эту информацию поспешили опровергнуть.

Ситуация со здоровьем путина значительно обострилась в 2021 году. Тогда, в начале сентября, политик открыто заявил, что уходит на самоизоляцию — якобы из-за того, что вокруг стало много людей, больных ковидом. Однако многочисленные источники предполагают, что настоящей причиной стали именно обострившиеся болезни.

А недавно у Путина заметили новую странность со здоровьем, а именно опухшие и неподвижные руки при нормальной подвижности остального тела.

Заметим, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ранее он озадачил странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", доктор Евгений Комаровский же считает, что проблемы путина психического плана, а не физического.