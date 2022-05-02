Готовят к операции из-за рака? Что известно о болезнях путина

путину могут провести операцию уже после 9-го мая

На днях британский таблоид The Sun распространил информацию о том, что владимиру путину предстоит операция из-за ракового заболевания, которое, по некоторым данным, у него обнаружили. Издание сообщает, что хирургическое вмешательство может состояться уже после 9-го мая.

Чем же болеет российский кровавый диктатор и какая информация есть о состоянии его здоровья? "Телеграф" собрал в одном материале все, что известно о болезнях владимира путина.

Рак брюшной полости

Итак, здоровье владимира путина снова стало предметом обсуждения на фоне сообщений о том, что он борется с раком брюшной полости, о чем и пишет The Sun. Как уверяет таблоид, болезнь российского диктатора прогрессирует и 69-летний путин вскоре может лечь под нож хирурга и пропасть из медиапространства.

Источником утечки этой информации издание называет YouTube-канал Генерал СВР, где появилось аудио с голосом мужчины, возможно, знатока кремлевского закулисья. "Будет операция, и он будет недееспособен. На какое время — еще не обсуждалось, но думаю, что недолго", — сообщил инсайдер.

Отмечается, что телеграм-канал Генерал СВР и ранее сообщал, что Путин тяжело болен, в частности у него якобы "шизоаффективное расстройство", характеризующееся симптомами шизофрении, например галлюцинациями. Однако никаких реальных подтверждений этой информации приведено не было.

Рак щитовидной железы

Ранее же одним из самых частых диагнозов, упоминаемых в СМИ касательно болезней владимира путина был рак щитовидной железы.

Так, российское издание "Проект" сообщало, что за президентом россии повсюду ездит целый пул врачей, среди которых два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург.

"Этот состав врачей — очень характерный. Отоларингологи Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов — самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов — 35 раз и 166 дней. Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны. В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля — с 8 по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков, в том числе Щеглов и Селиванов. Оба этих врача — очень важны для Путина", — пишет издание.

Селиванов — хирург, который до недавнего времени специализировался на онкологии, а именно на раке щитовидной железы.

Болезнь Паркинсона

В 2020 году ряд западных СМИ, в том числе и The Sun, написали о том, что у Путина болезнь Паркинсона. В Кремле, конечно же, эту информацию поспешили опровергнуть. Однако недавно у Путина заметили новую странность со здоровьем, а именно опухшие и неподвижные руки при нормальной подвижности остального тела.

Как выглядит путин сейчас

Отметим, что очередную волну слухов о тяжелой болезни владимира путина спровоцировала его появление на встрече с министром обороны сергеем шойгу. Так, на видео со встречи хорошо заметно, как российский президент крепко держится за стол правой рукой, когда говорит с главой Минобороны рф. При этом рука путина выглядит настолько неестественно, что кажется пластмассовой.

Кроме того, в течение всей встречи путин постоянно нервно постукивал ногой по полу.

Напомним, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ранее он озадачил странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко.