Готують до операції через рак? Що відомо про хвороби путіна

путіну можуть провести операцію вже після 9 травня

Днями британський таблоїд The Sun поширив інформацію про те, що на володимира путіна чекає операція через ракове захворювання, яке, за деякими даними, у нього виявили. Видання повідомляє, що хірургічне втручання може відбутися вже після 9 травня.

На що ж хворіє російський кривавий диктатор і яка інформація є про стан його здоров’я? "Телеграф" зібрав в одному матеріалі все, що відомо про хвороби владимира путіна.

Рак черевної порожнини

Отже, здоров’я володимира путіна знову стало предметом обговорення на тлі повідомлень про те, що він бореться з раком черевної порожнини, про що і пише The Sun. Як запевняє таблоїд, хвороба російського диктатора прогресує і 69-річний путін незабаром може лягти під ніж хірурга та пропасти з медіапростору.

Джерелом витоку цієї інформації видання називає YouTube-канал Генерал СВР, де з’явилося аудіо з голосом чоловіка, можливо, знавця кремлівського закулісся. "Буде операція, і він буде недієздатний. На який час ще не обговорювалося, але думаю, що недовго", — повідомив інсайдер.

Зазначається, що телеграм-канал Генерал СЗР і раніше повідомляв, що путін важко хворий, зокрема у нього нібито "шизоафективний розлад", що характеризується симптомами шизофренії, наприклад, галюцинаціями. Проте жодних реальних підтверджень цієї інформації наведено не було.

Рак щитоподібної залози

Раніше одним із найчастіших діагнозів, згаданих у ЗМІ щодо хвороб владимира путіна був рак щитовидної залози.

Так, російське видання "Проект" повідомляло, що за президентом росії всюди їздить цілий пул лікарів, серед яких два реаніматологи, невролог, дерматовенеролог, два лори і хірург.

"Цей склад лікарів — дуже характерний. Отоларингологи Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов — найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поряд з ним 282 дні. Селіванов — 35 і 166 днів.Ця бригада присутня біля Путіна як під час офіційного перебування в Сочі, так і в моменти "зникнення" глави країни. У серпні 2017 року Путін надовго пропадає з публічного поля — з 8 по 16 серпня. шість медиків, зокрема Щеглов і Селіванов. Обидва ці лікарі — дуже важливі для Путіна», — пише видання.

Селіванов — хірург, який донедавна спеціалізувався на онкології, а саме на рак щитовидної залози.

Хвороба Паркінсона

У 2020 році ряд західних ЗМІ, у тому числі і The Sun, написали про те, що у путіна хвороба Паркінсона. У Кремлі, звичайно, цю інформацію поспішили спростувати. Проте нещодавно у Путіна помітили нову дивину зі здоров’ям, а саме опухлі та нерухомі руки за нормальної рухливості решти тіла.

Як виглядає путін зараз

Зазначимо, що чергову хвилю чуток про тяжку хворобу володимира путіна спровокувала його поява на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу. Так, на відео з зустрічі добре видно, як російський президент міцно тримається за стіл правою рукою, коли розмовляє з главою Міноборони росії. При цьому рука путін виглядає настільки неприродно, що здається пластмасовою.

Крім того, протягом усієї зустрічі путін постійно нервово постукував ногою по підлозі.

Нагадаємо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком.