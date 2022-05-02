"Хвороба прогресує": путіну потрібна операція, керувати росією буде Патрушев - The Sun

У путіна прогресує хвороба, через що йому потрібна операція

Російський диктатор володимир путін серйозно хворий і готується до хірургічної операції, у зв’язку з чим раніше вибрав собі тимчасового, а можливо і постійного наступника — нинішнього секретаря Радбезу росії Миколу Патрушева.

Про це пише найбільший британський таблоїд The Sun, посилаючись на "інсайдерів у Кремлі".

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Здоров’я російського диктатора стало предметом чуток на тлі повідомлень про те, що путін бореться з раком. А тепер нібито з’явилася інформація, що хвороба прогресує і 69-річний путін незабаром має лягти на операційний стіл.

Джерелом витоку "The Sun" називає YouTube-канал "Генерал СЗР". У ньому на аудіозаписі, швидше за все, змодельованим голосом, чоловік, який представляється "генерал-лейтенантом СЗР Віктором Михайловичем" стверджує, що на путіна чекає операція і він якийсь час буде недієздатний.

За його словами, "лікарі наполягають на тому, що йому потрібна операція, але дата ще не визначена".

Далі він припустив, що проблеми зі здоров’ям путіна можуть погіршитися.

"Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад, ми про це говорили неодноразово. Онкологія прогресує. Вдавалося якийсь час стримувати, але зараз перебіг хвороби прогресує", — каже "Віктор Михайлович".

Він також зазначив, що скільки часу займе операція та післяопераційний період, коли путін буде недієздатний, невідомо, але навряд чи це буде довго: "Давайте припустимо, що це буде два-три дні".

При цьому інсайдер не захотів ділитися прогнозами, "щоб вкотре не давати надію".

Коли саме путін піде на операцію, неясно, але британський таблоїд вважає, що навряд чи це станеться до 9 травня, коли в росії влаштовуються свята з приводу перемоги СРСР над Німеччиною Гітлера.

Як повідомлялося, чутки про те, що путін серйозно хворий, циркулюють вже дуже давно.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович також вважає, що путін хворий на онкологію і знаходиться на "хімії", про що може свідчити дивна звичка російського диктатора сильно дистанціюватися від людей при особистих зустрічах.

Також підігрівають чутки про хвороби путіна та інші двині моменти в його поведінці, як на зустрічі з міністром оборони росії Сергієм Шойгов.