путіна готують до операції, він уже вибрав наступника? У Москві назвали ім’я

Представника російського Радбезу називають довіреною особою путіна

Російський кривавий диктатор володимир путін може готуватися до серйозної операції. За інформацією російського політолога Валерія Солов’я, у зв’язку з цим президент рф начебто обрав собі в наступники нинішнього секретаря Радбезу росії миколу патрушева. Останній, до речі, міг бути серед тих людей, хто разом із путіним вирішив розпочати війну проти України.

Про це Соловей, відомий у мережі завдяки різним нібито інсайдам із кремля, повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Політолог стверджує, що Патрушев 27 квітня мав особисту зустріч з путіним, після якої він повернувся в прекрасному настрої. І це — незважаючи на величезні втрати російської армії та численні провали військових операцій.

"За нашою інформацією, путін не став покладати на Патрушева особисту відповідальність за проблеми з реалізацією військових планів […], — пише Валерій Соловей. — Але цікаво інше, ми знаємо, що путін дав ясно зрозуміти Патрушеву, що вважає його мало не єдиною по-справжньому довіреною особою та другом у системі влади".

Політичний експерт упевнений, що путін дав Патрушеву обіцянку передати росію під його фактичне управління, якщо самому диктаторові стане погано зі здоров’ям.

Подібний варіант не можна повністю виключити із системи рівнянь, адже, за словами Солов’я, путіна хочуть терміново прооперувати. При цьому хірургічне втручання планується дуже серйозне, хоча згоди самого президента на операцію поки що немає.

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"Зі свого боку хочемо внести ясність, секретар Ради безпеки микола патрушев як можливий "тимчасовий повірений" у справах президента і керівник країни — це найгірший варіант, нехай навіть тимчасового, "наступника" з можливих", — підсумував Соловей.

Причин таких висновків політолог не назвав, однак Патрушев є дуже відомим кремлівським політиком, який ненавидить Україну. Лише напередодні росЗМІ розносили його "прогноз" щодо того, що Україна обов’язково розпадеться на кілька держав.

Нагадаємо, Валерій Соловей — відомий своїми неоднозначними прогнозами щодо владимира путіна. Так, ми вже писали з його слів про те, які плани має Кремль на Україну загалом, а також називали п’ять країн, які перебувають під загрозою російського вторгнення.

Крім цього "Телеграф" повідомляв, чому, на думку Солов’я, путіну стало гірше зі здоров’ям. Експерт ґрунтувався на останніх публічних появах політика.