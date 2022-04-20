Bloomberg дізналася, хто разом із Путіним ухвалив рішення ввести війська в Україну

Рішення приймалося у вузькому колі.

Рішення про вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін приймав у вузькому колі людей, серед яких були міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення коло спілкування Путіна звузилося, проте з Шойгу, Герасимовим і Патрушевим президент Росії продовжував тісне спілкування.

За інформацією джерела, підтримка війни серед російських еліт, як і раніше, висока, хоча кількість чиновників, які вважають, що санкції відкинуть Росію на роки в минуле, також зростає. Bloomberg опитало 10 російських чиновників, які наголосили, що вважають катастрофічною помилкою вторгнення РФ до України. Співрозмовники видання зазначили, що Путін упевнений, що його підтримує населення Росії, яке може "потерпіти" заради "величі" країни. Російські чиновники вважають, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні у разі невдалого ходу "спецоперації".

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Нагадаємо, 20 квітня Путін знову змінив причину вторгнення в Україну. До речі, Путін нагородив російських солдатів, які найбільше звірствували в Бучі.