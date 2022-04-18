путін нагородив російський підрозділ, який найбільше звірствував у Бучі
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Бригаді, які по-звірячому вбивала людей, дали звання гвардійської.
Російські окупанти у міста Буча на Київщині здійснили справжній геноцид українського народу — чоловіків зв'язували, а потім вбивали пострілами в голову, жінок та дітей катували, ґвалтували, а потім знищували. Звірства росіян шокували увесь світ, а кривавий диктатор Володимир Путін тим часом нагороджує російських солдатів, які коїли ці страшні злочини.
Так, кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов у власному Telegram-каналі "Пул № 3" повідомив, що 64-й мотострілецькій бригаді Путін надав звання гвардійської.
"За масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів", — йдеться у документі, який підписав російський президент.
Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel заявив, що саме ця бригада здійснювала криваві злочини на Київщині.
"Найбільше злочинів (у Бучі — ред.), безсумнівно, вчинили підрозділи 64-ї ОМСБр. Більшість цієї бригади складається з неросійських національностей. Проте командири були росіянами за національністю і також брали участь у злочинах. Брав участь навіть заступник командира бригади", — заявив Буданов.
Нагадаємо, що близько 85 відсотків загиблих жителів Бучі було жорстоко розстріляно. За словами мера міста Анатолія Федорука, саме з такої кількості знайдених тіл було вилучено кулі.
Раніше ми публікували ексклюзивні фото з Бучі, зроблені практично відразу після того, як у місто лише відкрили доступ, а на вулицях було виявлено безліч тіл місцевих мешканців.
Також "Телеграф" розповідав, як місцеві ділилися емоціями від пережитого страху. Так, одна з бучанок зізналася, що росіяни розстрілювали українців за найменшу провину або навіть просто так.
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