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Не лише Україна: російський політолог назвав ще п’ять країн, які путін хоче захопити

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Валерій Соловей про війну Новина оновлена 13 березня 2022, 13:01
Валерій Соловей про війну

Імперські апетити кремля безмежні, але це потрібно зупинити

Імперські замашки кремля не дозволять Росії зупинитися тільки в Україні, якщо весь світ не дасть їй відсіч у нинішній війні. Деяким європейським країнам уже можна починати готуватися до військового протистояння Москві.

Такої думки дотримується російський історик та політолог Валерій Соловей, який дав інтерв’ю ізраїльським журналістам.

На його думку, нинішні заяви російських політиків та міністерств, які часто не співпадають одна з одною, є показником загальної дезорієнтованості влади. При цьому кремль продовжує свою войовничу політику, намагаючись довести, що все гаразд.

Валерій Соловей упевнений: якщо зараз не зуміти вчасно зупинити росію, то незабаром постраждають інші країни Європи.

"Як ми з Україною "не воюємо", так і з іншими країнами "не будемо", — каже про плани путіна і його приспівував історик.

Соловей припускає, що така держава, яка може на собі відчути силу удару російської армії, це Молдова. Потім буде Грузія та країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія).

"Плани Кремля вони ніколи не обмежувалися Україною, — підкреслює Валерій Соловей. — Але зараз велике питання, чи реалізовуватимуться вони далі. Тому що ця "спецоперація" зараз зав’язнула, і для того, щоб переламати хід війни, потрібна велика кількість людських ресурсів", — вважає він.

Цей фрагмент на відео починається з 6:30.

Нагадаємо, що Валерій Соловей давно відомий антикремлівськими висловлюваннями і був навіть заарештований напередодні вторгнення в Україну через свої погляди. А про те, що путін може влаштувати війну, історик говорив ще під час народних протестів у Казахстані.

Теги:
#Україна #Європа #Росія #Війна #Загроза #Валерій Соловей
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